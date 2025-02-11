快訊

高雄分屍凶嫌長這樣？網友用AI繪圖 專案人員曝「有9成像」

NBA／唐西奇首秀只打三節就收工 湖人輕取爵士奪6連勝

銀行出包給錯影像…媒體主管被當詐團車手 萬華警分局長帶隊致歉

聽新聞
0:00 / 0:00

彰化斥資千萬整修平地森林 喊出「以後來溪州不必去溪頭 」

聯合報／ 記者簡慧珍／彰化即時報導
彰化縣政府增加溪州公園森林區亮點，讓結婚新人更多拍照場地。圖／縣政府提供
彰化縣政府增加溪州公園森林區亮點，讓結婚新人更多拍照場地。圖／縣政府提供

彰化縣溪州公園森林木棧道使用20年已破損，縣政府斥資千萬元整修，同時增加亮點、躺網，今年9月後遊客和結婚新人有更多拍照景點，想歇歇腿的遊客有躺網小憩，朝向「不必去溪頭，來溪州」目標打造平地森林公園

溪州公園2004開幕，規畫公園區、苗木區與森林區，遊客走到公園盡頭過6米馬路直接走進森林區，滿滿樹木適合健走，木棧道與森林適合拍婚紗照，縣政府城市暨觀光發展處長王瑩琦今簡報工程概況時表示，計畫改善項目涵蓋修復木棧道、更新木平台與座椅，新增導覽牌與設置入口意象，增添拍照留念亮點、運動休憩樂趣。

縣長王惠美感謝議長謝典林與所有縣議員支持整修工程預算1163萬元，將修繕木棧道及護木漆塗佈總長度約1740公尺，木棧道更新面積640平方公尺、木平台更新 560平方公尺，本（2）月3日開工，預計今年8月底完成，日後結婚新人有更多亮點拍婚紗照，民眾可在樹蔭下躺著休息。

王惠美忽然想到躺網免費全天開放使用，問城觀處「以後會不會像溪頭或火車站，變成被占用甚至成為遊民的家？」城觀處人員都搖頭說「溪州公園森林區不是市區也不是有公車直達，不會有人來占用。」王惠美交代說「你們要顧好，經常派員巡邏維持治安。」

王惠美和溪州鄉長江淑芬、城觀處長王瑩琦走一段木棧道，邊走邊說木棧道舊了有裂縫，應該翻修以維護行走安全。王惠美又說，樹林有點茂密，看起來雜亂。王瑩琦表示，開園種的樹都長大，生長情形良好，城觀處會派員修剪和清理。王惠美說，溪州公園森林區有滿滿的芬多精，民眾未來不用捨近求遠到南投山上溪頭森林，就近來彰化溪州公園平地森林就能享受森林浴。

彰化縣政府將整修溪州公園森林木棧道，地方民眾聞訊很高興，前往溪州公園森林區聆聽簡報，之後合影。記者簡慧珍／攝影
彰化縣政府將整修溪州公園森林木棧道，地方民眾聞訊很高興，前往溪州公園森林區聆聽簡報，之後合影。記者簡慧珍／攝影
彰化縣政府斥資千萬元整修溪州公園森林木棧道，縣長王惠美查看森林木棧道。記者簡慧珍／攝影
彰化縣政府斥資千萬元整修溪州公園森林木棧道，縣長王惠美查看森林木棧道。記者簡慧珍／攝影
彰化縣溪州公園森林區將增設躺網。圖／縣政府提供
彰化縣溪州公園森林區將增設躺網。圖／縣政府提供

森林公園 溪頭 王惠美

延伸閱讀

彰化月影燈季提前鬧元宵 民眾10度低溫領emoji小提燈

彰化縣校長會議 縣長重申千人大校跨縣市海選校長政策必行

彰化新春團拜 縣長王惠美盼3期規畫奠定下一個300年基礎

王惠美除夕到鹿港天后宮等宮廟祈福 歡迎全國民眾來彰化走春　

相關新聞

彰化斥資千萬整修平地森林 喊出「以後來溪州不必去溪頭 」

彰化縣溪州公園森林木棧道使用20年已破損，縣政府斥資千萬元整修，同時增加亮點、躺網，今年9月後遊客和結婚新人有更多拍照景...

孩子的學校需人「顧路口」 導護志工媽媽升格阿嬤今收感謝狀

國民小學113學年度第二學期今開學，彰化縣各警分局同時啟動護童勤務，溪湖警分局不但到好修國小護童安全過馬路進校門，分局長...

北港溪峽谷路況差 便道禁入

農水署南投管理處為養護能高大圳，從惠蓀林場興建便道，直達北港溪秘境，但沿途路況欠佳、又有落石，連日有人受傷、車輛掉入溪床...

台中公幼 城鄉差距大

114學年度台中市公立幼兒園及非營利幼兒園3月8日起開放報名，市議員張廖乃綸說，公幼、公托城鄉差距大，原縣區多處公幼招生...

標線型人行道亂象多 彰警：加強取締

彰化縣政府在彰化市大埔商圈大埔路畫設標線型人行道，卻因用路人還不適應，甚至發生車禍事故等亂象，店家沒了上下貨空間。縣警局...

彰化縣去年爆竹煙火火災3件8人傷 3年取締34件罰250萬

本月12日元宵節，民眾常施放爆竹煙火「鬧元宵」，但彰化縣消防局指出，去年全縣因爆竹煙火發生3件事故，造成8人受傷，提醒民...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。