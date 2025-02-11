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彰化斥資千萬整修平地森林 喊出「以後來溪州不必去溪頭 」
彰化縣溪州公園森林木棧道使用20年已破損，縣政府斥資千萬元整修，同時增加亮點、躺網，今年9月後遊客和結婚新人有更多拍照景點，想歇歇腿的遊客有躺網小憩，朝向「不必去溪頭，來溪州」目標打造平地森林公園。
溪州公園2004開幕，規畫公園區、苗木區與森林區，遊客走到公園盡頭過6米馬路直接走進森林區，滿滿樹木適合健走，木棧道與森林適合拍婚紗照，縣政府城市暨觀光發展處長王瑩琦今簡報工程概況時表示，計畫改善項目涵蓋修復木棧道、更新木平台與座椅，新增導覽牌與設置入口意象，增添拍照留念亮點、運動休憩樂趣。
縣長王惠美感謝議長謝典林與所有縣議員支持整修工程預算1163萬元，將修繕木棧道及護木漆塗佈總長度約1740公尺，木棧道更新面積640平方公尺、木平台更新 560平方公尺，本（2）月3日開工，預計今年8月底完成，日後結婚新人有更多亮點拍婚紗照，民眾可在樹蔭下躺著休息。
王惠美忽然想到躺網免費全天開放使用，問城觀處「以後會不會像溪頭或火車站，變成被占用甚至成為遊民的家？」城觀處人員都搖頭說「溪州公園森林區不是市區也不是有公車直達，不會有人來占用。」王惠美交代說「你們要顧好，經常派員巡邏維持治安。」
王惠美和溪州鄉長江淑芬、城觀處長王瑩琦走一段木棧道，邊走邊說木棧道舊了有裂縫，應該翻修以維護行走安全。王惠美又說，樹林有點茂密，看起來雜亂。王瑩琦表示，開園種的樹都長大，生長情形良好，城觀處會派員修剪和清理。王惠美說，溪州公園森林區有滿滿的芬多精，民眾未來不用捨近求遠到南投山上溪頭森林，就近來彰化溪州公園平地森林就能享受森林浴。
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