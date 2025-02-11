台中市將標售133筆土地 地政局：底價符合行情

台中市地政局公告標售水湳經貿園區、13期及14期重劃區土地共133筆、總價逾新台幣747億，地政局長吳存金今天表示，標售土地是為償還貸款，底價經估價師評估，符合市場行情。

台中市地政局日前公告，將於27日標售水湳經貿園區、13期及14期重劃區抵費地和配餘地共133筆，標售總底價達747億9573萬多元。

地政局說明，這次標售的土地，其中水湳經貿園區共54筆配餘地，面積計約14公頃，總標售底價為684億8307萬多元；13期共10筆抵費地，面積近1公頃，總標售底價為23億多元：14期共69筆抵費地，面積為2.28公頃，總標售底價為39億8503萬多元。

這項公告發布後引發地方關切，更有民代認為應該規劃為社宅用地，對此，吳存金上午在市政會議後說明，以水湳經貿園區為例，由於此區內有多項重大公共建設，如國際會展中心、綠美圖、轉運站、中央公園等，目前還有貸款約200億元，每年要支付龐大借款利息。

吳存金表示，基於財務平衡所以要售地，標售價格都經過估價師根據市場行情進行合理評估，也經過區段徵收委員會及地價評議委員會討論通過，才會在公開市場標售，如果還有盈餘，會納入平均地權基金進行財務結算，挹注市庫推動公共建設。

外界質疑市府標售土地可能拉抬房價，吳存金強調，台中市有照估價師達84人，估價師如估價不實會受懲處，還有實價登錄系統可以佐證，民間在水湳經貿園區附近出售土地，每坪已破300萬元，所以估價結果是符合市場行情的。

至於為何不規劃社宅用地，吳存金說，這次標售土地都不是社宅用地，加上市府自行興建及民間回饋社宅已逾1萬戶，超過中央設定標準；且6都中的高雄、台南、桃園、新北等，近期也持續多次土地公開標售作業，台中市依法處分土地，與全國作法一致，絕非特例。