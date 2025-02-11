孩子的學校需人「顧路口」 導護志工媽媽升格阿嬤今收感謝狀

國民小學113學年度第二學期今開學，彰化縣各警分局同時啟動護童勤務，溪湖警分局不但到好修國小護童安全過馬路進校門，分局長蔡宏澤受邀宣講性平觀念和防詐騙，小朋友看到警察叔叔，精神立馬百倍大聲回應，師長說「警察真人現身有差。」

警方針對國小執勤護童，溪湖區三鄉鎮21所國小，警方評估交通狀況，到校門前路況較複雜的7所小學維持交通秩序，並強化校園周遭巡邏或守望，溪湖警分局長蔡宏澤、埔鹽派出所長莊世煜到好修國小護童，贈送文具用品勉勵小朋友用功求學，同時頒贈感謝狀給志願服務17年的導護志工周素貞。

周素貞說，當初孩子就讀好修國小，學校徵求熱心家長「顧路口」，她覺得應該服務自己子女的學校就來「做看嘜」，上下學時間維護小朋友過馬路，時間過得真快，很多孩子長大也為人父母，送孩子來上學還認得她，都主動打招呼，被感謝服務是她最快樂的事。

好修國小舉行朝會，校長趙千慧邀請分局長蔡宏澤宣講，因為警察叔叔打擊犯罪專業形象的宣講效果跟師長不同。果然，蔡宏澤打招呼說早安、不要答應拍私密照給網友、要告訴父母別相信網路聲稱穩賺不賠投資，小朋友回應都特別有精神，還回答說打電話110、165問警察叔叔。校長趙千慧說「警察出面還是有差」。