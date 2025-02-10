彰化縣去年爆竹煙火火災3件8人傷 3年取締34件罰250萬

本月12日元宵節，民眾常施放爆竹煙火「鬧元宵」，但彰化縣消防局指出，去年全縣因爆竹煙火發生3件事故，造成8人受傷，提醒民眾注意安全，消防局也會加強派員稽查取締違規。

消防局指出，彰化縣消防局在最近3年來，取締爆竹煙火違規案件逐年增加，2022年8件罰額63萬元，2023年9件45萬元，2024年12件126萬元，今年至今即有5件24萬元，主要違規樣態是爆竹煙火未貼有「認可標示」、在依規定時間以外施放，及未依專業煙火施放規定施放等。

消防局指出，施放爆竹煙火雖然可讓元宵節更顯歡樂熱鬧，但因有火藥成分，不僅易造成人員受傷，更可能引發火災，依內政部消防署統計，去年全國因燃放爆竹煙火引起火災共178件，共造成19人受傷，其中彰化縣有3件，8人受傷。

彰化縣消防局呼籲民眾，施放爆竹煙火應選擇購買貼有「認可標示」的爆竹煙火，切勿購買來路不明或未經檢驗的產品﹔燃放爆竹煙火時，切勿串接、堆疊施放爆竹﹔並請依照使用說明施放 ﹔未滿12歲兒童應由父母陪同施放，並禁止施放「飛行類」、「升空類」及「摔炮類」的爆竹煙火。

消防局表示，為加強爆竹煙火施放安全，彰化縣消防局派員至金香舖、商店、外籍移工宿舍、可疑處所及各大賣場加強安全查察及宣導，杜絕業者違法囤積，同時利用各個管道，廣泛宣導爆竹煙火安全使用及注意事項，期能提升安全意識，以降低災害。