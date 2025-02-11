台中公幼 城鄉差距大

114學年度台中市公立幼兒園及非營利幼兒園3月8日起開放報名，市議員張廖乃綸說，公幼、公托城鄉差距大，原縣區多處公幼招生不足，市區等抽籤的大排長龍，籲教局滾動檢討供需，市府指公幼從90增至268班，持續努力。

張廖乃綸說，原縣區有的公幼招生不足，但當地民代仍繼續爭取設園，不符實際需求。她舉例，西屯區有國小設附幼6班，排隊的有70幾人，甚至比該校國小一年級的人數還多，公幼僧多粥少，家長為了讓孩子上公幼，到處請託。她建議教育局依地方需求妥適配置，均衡城鄉差距。

原縣區國小校長則指出，公幼供需失衡存在已久，原因不外乎公幼地處偏遠，負有均衡地區發展之責，市府要求區區有公幼，即使招生不足，還是不得不設公幼。

教育局表示，從市長盧秀燕上任至今，台中公幼增班從90班成長到268班，未來兩年還會持續增加。剛啟用的烏日區九德國小附幼、后里區內埔國小非營利幼兒園都是一招生就爆滿，可見地方迫切需求，未來會滾動檢討城鄉需求。

台中市今年公幼及非營利幼兒園登記報名，第1階段自3月8日至14日止，第2階段自3月16日至3月21日止，採線上及現場雙軌方式報名。招生對象是2019年9月2日至2023年9月1日出生、設籍台中市的幼兒。

教育局說明，招生分二階段辦理，第1階段招收2至5足歲幼兒，第2階段招收第一階段未錄取、需要協助幼兒及其他2至5足歲幼兒。