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北港溪峽谷路況差 便道禁入

聯合報／ 記者賴香珊／南投報導
南投北港溪峽谷爆紅，昨天有遊客駕車進入卻滑落溪床險些落水，幸無人受傷。圖／取自惠蓀林場臉書
南投北港溪峽谷爆紅，昨天有遊客駕車進入卻滑落溪床險些落水，幸無人受傷。圖／取自惠蓀林場臉書

農水署南投管理處為養護能高大圳，從惠蓀林場興建便道，直達北港溪秘境，但沿途路況欠佳、又有落石，連日有人受傷、車輛掉入溪床，現場公告勿入，但仍有不少民眾為朝聖秘境擅入，管理處與林場指出，禁入便道，遊客注意安全為上。

北港溪為烏溪上游成為秘境，中游區段山壁高聳、奇岩怪石，峽谷景致壯闊媲美太魯閣，且有溫泉露頭。位處仁愛、國姓鄉交界，平時是溪床水路無明顯路徑，難以尋幽攬勝，只有工務單位開設便道才能進入。

其中，能高大圳是埔里農業重要農業灌溉水源，水源來自北港溪上游的九仙溪，農田水利署南投管理處每5、6年擴大維修，今年按往例從惠蓀林場循北港溪床修便道，方便工程車進出。

便道因應工程需求，但沿途路況不佳，峭壁峽谷易有落石，且地勢不平，又不屬惠蓀林場開放遊樂範圍，場方與農水署考量民眾安全，在便道入口公告禁止進入，但不少人為朝聖秘境無視公告，駕車、騎車或徒步擅入。

惠蓀林場指出，7日有重機騎士疑因行經輾壓到碎石，重摔受傷送醫；9日又有民眾手部疑遭落石砸傷，通報119，但到場時不見人影，研判自行離開，同日還有一輛汽車滑落溪床險落水，所幸車上人員沒有受傷。

農水署南投管理處表示，這處便道並非一般開放的觀光休憩路線，近期地震頻繁更易有落石，禁止民眾前往；惠蓀林場也表示，該區域並未開放並設禁入公告，只是因方便施工才未關閉柵門，呼籲遊客注意自身安全為上。

北港 南投 落石

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