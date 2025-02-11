標線型人行道亂象多 彰警：加強取締

彰化縣政府在彰化市大埔商圈大埔路畫設標線型人行道，卻因用路人還不適應，甚至發生車禍事故等亂象，店家沒了上下貨空間。縣警局表示，加強取締汽機車占用車道、標線型人行道違規停車。

縣府上月初透過「車道瘦身」和「避車彎道」，在大埔路畫設專屬行人步道，包括重畫約1050公尺長的標線型人行道，車道縮減為雙向各約3.2公尺混合車道，另設1.5公尺寬的機車臨停格。

大埔路標線型人行道約0.9至1.2公尺寬，完成畫設後，卻引發地方質疑，延和里長王勝和說，因大埔路路幅小，畫人行道與機車臨停格後，容易塞車，影響消防車、救護車、垃圾車出入，甚至發生多起汽機車碰撞臨停格內的機車，另因店家沒有上下貨空間，深感不便。

王勝和說，他贊成行人安全優先，支持畫標線型人行道，但機車臨停區部分則應明確畫出停車格，讓用路人清楚用途，甚至建議取消機車臨停區，騰出更大空間，以利店家上下貨及消防車、救護車應急通行。

縣府工務處代理處長林孟弘說，大埔路畫設標線型人行道，是基於「人本交通」與「汽機車平權」觀念，讓汽機車共用車道，減少機車騎士亂鑽等情形，臨停車格內的機車遭碰撞，不是道路標線問題，而是部分車輛不遵守交通規則所造成，工務處最近發放傳單給沿線家戶，加強宣導。 彰化警方表示，大埔路畫設標線型人行道後，居民正反意見都有，但未發現車禍事故增加，民眾反映須改善的部分，包括社區出入口、垃圾車清運不便等，工務處已作調整。警方指出，初期已加強取締占用車道的臨停汽機車，後續針對汽機車占用人行道開罰。