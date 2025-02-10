綠營不辦2026彰化縣長初選？基層：只有「那個人」能決定

彰化縣下屆縣長選舉，民進黨4人均已表態參選，地方卻有不辦初選由中央徵召耳語。民進黨彰化縣黨部主委楊富鈞說，辦黨內初選是基本方向，「沒聽說不辦初選」；國民黨有2名熱門人選，縣黨部主委謝衣鳳說，現在談初選還太早，如果有2人以上參選，就會辦初選。

民進黨有志於角逐下屆縣長者，包括先已表態的立委陳素月、彰化市長林世賢、彰化市前市長邱建富，加上近日才表態的立委黃秀芳，他們均有各自基礎與實力，也勤於在各種場合走動，林世賢及邱建富並已掛上參選看版，也都表明會循黨內初選機制爭取提名。

民進黨此次雖有4人有意參選，地方卻傳出中央可能循本屆縣長提名模式，由主席欽點，下屆將不辦初選，並已有屬意人選。民進黨彰化縣黨部主委楊富鈞說，「如果有什麼風吹草動，我會第一個知道」，但至今，他未聽說有不辦初選的說法；綠營人士則說：「只有那個人（指主席賴清德）能決定不辦初選」。

楊富鈞說，主席賴清德曾表示，依他所知，辦初選是基本方向，但目前來談下屆縣長選舉還言之過早，必須等今年7月全代會召開後，才會有明確方向，屆時中央也會成立選對小組，邀集有意參選者協調，如果經協調同意由1人參選，自然不辦初選，但如果協調不成，則依初選機制與程序辦理，至於所謂中央屬意徵召某人，應該只是各自陣營在放話。

民進黨在本屆彰化縣長選舉時，包括前縣長魏明谷與前縣黨部主委邱建富均積極爭取提名，但屬正國會的黃秀芳原本無意參選，最後卻由當時的黨主席蔡英文拍板，徵召黃秀芳出征。地方人士認為，下屆縣長恐怕會循此模式運作。

楊富鈞說，本屆縣長選舉所以未辦初選，是因為當時正疫情期間，辦初選確有難度，而且時間匆忙，才由主席徵召參選人。

至於國民黨部分，下屆縣長熱門人選有立委謝衣鳯，及前副縣長、現任工策會總幹事洪榮章，也都勤走基層。地方政擅人士指出，謝衣鳯是現任立委，雖然享有較高知名度及資源的優勢，但家族包袱較重，地方勢力仍待整合，相對地，洪榮章較無包袱，親和力佳，地方接受度高，有衝刺力，但仍有待提升知名度。

謝衣鳯也是現任彰化縣黨部主委，謝衣鳯說，距離縣長選舉還久，現在談初選言之過早，如果黨內有兩人以上登記參選，就會依黨內初選機制產生提名人選。