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彰化市大埔路人行友善道路 警方將取締汽機車違停

中央社／ 彰化10日電

彰縣府在彰化市大埔路施作全長約1公里長的標線型人行道及停車彎，作為友善人行道的示範道路，不過民眾仍習慣把汽機車停在人行道上，警方指出，將針對汽機車違停進行取締。

彰化市大埔路商家眾多，汽機車出入頻繁，行人空間不足，險象環生，彰縣府為改善行人通行空間，在大埔路進行改善工程，預估道路改善長度約1公里，其中標線型人行道長度約900公尺，道路寬度由3.5公尺調整至3.2公尺，同時設置1.5公尺寬的機車臨停格及0.9至1.2公尺寬的標線型人行道。

當地居民認為，道路寬度緊縮後，機車出入不便，且工程除造成塞車外，當砂石車通行時，汽機車共用車道，反而易發生交通事故；彰縣府則說，考量整體交通環境改善成效，將進行半年觀察期，確認改善成效。

彰縣府在農曆年前完成大埔路改善工程後，仍有民眾未按規定將機車停在機車臨停格，也有人認為工程完工後，道路寬度縮減，變成汽機車爭道。

針對違規亂象，彰化縣警察局彰化分局今天指出，警方與縣府工務處持續協調中，等到2月底標線全部調整完成後，將開始取締違規停車，在人行道違規停車的車輛，都將依道路交通管理處罰條例第56條第1項開罰，處新台幣600元以上1200元以下罰鍰。

人行道 大埔

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