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連日寒流彰化葡萄花穗凍傷成石頭花 農民叫苦

聯合報／ 記者林宛諭／彰化即時報導
連日寒流，彰化縣溪湖鎮、大村鄉等地正值葡萄開花期，農民都延長點燈泡的時間，以防葡萄花穗凍傷。記者林宛諭／攝影
連日寒流，彰化縣溪湖鎮、大村鄉等地正值葡萄開花期，農民都延長點燈泡的時間，以防葡萄花穗凍傷。記者林宛諭／攝影

連日寒流，彰化縣溪湖鎮、大村鄉等地最近正值葡萄開花期，已出現葡萄花穗凍傷，成了「石頭花」情形，溪湖農會總幹事陳金源表示，有農民不得不剪掉凍傷的花穗，重新再催芽，災損約有三成。

溪湖葡萄農楊瑞樟表示，斷斷續續的寒流已長達近三周，在開花期的一期葡萄災損已顯現，不只葡萄葉黃化，花穗被凍傷成了「石頭花」沒救了，只能把凍壞的花穗剪掉。

楊瑞樟說，葡萄園不只要拉起黑網防寒風，從下午3點就開始點燈泡，到隔天早上10點才關燈，並從傍晚就開始在農地灌水到隔天上午8點，以增加農園的溫度，避免葡萄花穗再凍傷，燈泡和抽水都要用電，一分地一期就要用掉4、5千元的電費。

溪湖農會總幹事陳金源表示，由於近年來氣候變化大，溪湖多數農民都不做二期冬季葡萄了，所以農曆年前的冬季葡萄產量極少，目前一期夏季葡萄已進入開花期，最怕寒流來，已有部分花穗被凍傷，如果災情持續擴大，希望中央能補助農民災損。

彰化縣是葡萄重要產區，主要產地在溪湖鎮、大村鄉、埔心鄉等鄉鎮，其中以溪湖鎮種植面積最大約500公頃，陳金源說，由於近年來氣候變化大，為防範天然災害，已有高達約300公頃的葡萄農都轉為溫室葡萄。

陳金源說，以往露天葡萄可生產冬季和夏季二期，但近年來因要面臨颱風豪雨等災害，多數農民都不願意生產冬季葡萄，以至於去年底到今年農曆年前的冬季葡萄產量不到一成。

而溫室葡萄盛產期在3、4月，目前已有部分溫室葡萄已上市，因產量少，批發價格每公斤高達170元。楊瑞樟說，夏季的露天葡萄每公斤批發價約80元，不過隨著產量減少、農藥肥料等生產成本大增，葡萄價格勢必會節節上漲。

連日寒流，溪湖農會總幹事陳金源（左)說，最近已出現葡萄花穗凍傷，成了「石頭花」情形。記者林宛諭／攝影
連日寒流，溪湖農會總幹事陳金源（左)說，最近已出現葡萄花穗凍傷，成了「石頭花」情形。記者林宛諭／攝影
連日寒流，彰化縣溪湖鎮、大村鄉等地最近正值葡萄開花期，已出現葡萄花穗凍傷，成了「石頭花」情形。記者林宛諭／攝影
連日寒流，彰化縣溪湖鎮、大村鄉等地最近正值葡萄開花期，已出現葡萄花穗凍傷，成了「石頭花」情形。記者林宛諭／攝影

災損 農民

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