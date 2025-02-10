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守護南投弱勢 3大保險公司出手納保逾萬人、2200多戶受惠

聯合報／ 記者賴香珊／南投即時報導
南投縣長許淑華（左3）感謝樸仔媽慈善會、明台產險、富邦及安達人壽守護弱勢，協助縣府擴大開辦微型保險。記者賴香珊／攝影
南投縣長許淑華（左3）感謝樸仔媽慈善會、明台產險、富邦及安達人壽守護弱勢，協助縣府擴大開辦微型保險。記者賴香珊／攝影

為守護弱勢，南投縣政府與嘉義樸仔媽微型利他慈善會合作，由明台產險、富邦及安達人壽捐助173萬元，新增開辦微型住宅綠能保險原住民微型保險，嘉惠納保縣內逾萬人及2259戶低收家庭，保障其遭遇意外事故，生活不會頓失依靠。

南投縣社勞局指出，不少弱勢民眾礙於經濟或不了解等因素未投保保險，以致遭逢急難事故，生活更加嚴峻，金管會政策促成保險業推動保費較低廉的微型保險，縣府為此針對弱勢家庭、弱勢長者、弱勢兒少及身心障礙等族群開辦微型保險。

為擴大守護弱勢，嘉義縣樸仔媽微型利他慈善會架橋，由明台產物保險、富邦人壽及安達人壽捐款，並協助縣府新增開辦「微型住宅綠能綜合保險」及「埔里鎮、仁愛鄉原住民微型保險」2項專案微型保險，縣長許淑華今表揚感謝相關單位。

南投縣長許淑華說，明台產險開辦微型住宅綠能保險，並捐助23萬元將縣內低收入戶納保，預計將有2259戶受惠，未來低收家庭其住家及節能家電若遭火災、地震等災害，遭遇意外身故、臨時住宿、租屋、搬遷、生活費用等均可請領保險。

富邦人壽、安達人壽則分別捐助100萬元、50萬元推動「埔里鎮、仁愛鄉原住民微型保險」，將埔里、仁愛2鄉鎮內15歲以上至65歲以下的原住民納保，保障因意外身故或失能，最高可領理賠金20萬元，嘉惠兩地居民約1萬913人。

許淑華說，南投縣今年又獲捐助並開辦2項微型保險方案，擴大微型保險目標族群及保障項目，讓縣內低收入戶及埔里、仁愛的原住民朋友在發生困難意外時能多一分保障，社會愛心更讓弱勢民眾能及時獲資源挹注，免於家庭生活頓失依靠。

南投縣長許淑華（左）感謝安達人壽捐款協助弱勢微型保險，今頒感謝狀由該保險公司資深副總李映慧（右）代表領取。記者賴香珊／攝影
南投縣長許淑華（左）感謝安達人壽捐款協助弱勢微型保險，今頒感謝狀由該保險公司資深副總李映慧（右）代表領取。記者賴香珊／攝影
南投縣長許淑華（左）感謝富邦人壽捐款協助開辦微型保險，今頒感謝狀由該保險公司經理黃建溢（右）代表領取。記者賴香珊／攝影
南投縣長許淑華（左）感謝富邦人壽捐款協助開辦微型保險，今頒感謝狀由該保險公司經理黃建溢（右）代表領取。記者賴香珊／攝影
南投縣政府於2月10日於縣府一樓大廳舉行微型住宅綠能動產綜合保險暨原住民微型保險捐助感恩儀式。記者賴香珊／攝影
南投縣政府於2月10日於縣府一樓大廳舉行微型住宅綠能動產綜合保險暨原住民微型保險捐助感恩儀式。記者賴香珊／攝影
南投縣長許淑華（左）感謝明台產物捐款並開辦微型保險，今頒感謝狀由該保險公司總公司經理江浤璋（右）代表領取。記者賴香珊／攝影
南投縣長許淑華（左）感謝明台產物捐款並開辦微型保險，今頒感謝狀由該保險公司總公司經理江浤璋（右）代表領取。記者賴香珊／攝影
南投縣長許淑華（左）感謝嘉義樸仔媽微型利他慈善會協助開辦弱勢微型保險，今頒感謝狀由（右）其秘書長孫鵬程領取。記者賴香珊／攝影
南投縣長許淑華（左）感謝嘉義樸仔媽微型利他慈善會協助開辦弱勢微型保險，今頒感謝狀由（右）其秘書長孫鵬程領取。記者賴香珊／攝影

保險 原住民

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