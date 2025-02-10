守護南投弱勢 3大保險公司出手納保逾萬人、2200多戶受惠

為守護弱勢，南投縣政府與嘉義樸仔媽微型利他慈善會合作，由明台產險、富邦及安達人壽捐助173萬元，新增開辦微型住宅綠能保險、原住民微型保險，嘉惠納保縣內逾萬人及2259戶低收家庭，保障其遭遇意外事故，生活不會頓失依靠。

南投縣社勞局指出，不少弱勢民眾礙於經濟或不了解等因素未投保保險，以致遭逢急難事故，生活更加嚴峻，金管會政策促成保險業推動保費較低廉的微型保險，縣府為此針對弱勢家庭、弱勢長者、弱勢兒少及身心障礙等族群開辦微型保險。

為擴大守護弱勢，嘉義縣樸仔媽微型利他慈善會架橋，由明台產物保險、富邦人壽及安達人壽捐款，並協助縣府新增開辦「微型住宅綠能綜合保險」及「埔里鎮、仁愛鄉原住民微型保險」2項專案微型保險，縣長許淑華今表揚感謝相關單位。

南投縣長許淑華說，明台產險開辦微型住宅綠能保險，並捐助23萬元將縣內低收入戶納保，預計將有2259戶受惠，未來低收家庭其住家及節能家電若遭火災、地震等災害，遭遇意外身故、臨時住宿、租屋、搬遷、生活費用等均可請領保險。

富邦人壽、安達人壽則分別捐助100萬元、50萬元推動「埔里鎮、仁愛鄉原住民微型保險」，將埔里、仁愛2鄉鎮內15歲以上至65歲以下的原住民納保，保障因意外身故或失能，最高可領理賠金20萬元，嘉惠兩地居民約1萬913人。