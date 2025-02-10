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南投松柏嶺受天宮慶元宵 8888斤米糕桃分享信眾

中央社／ 南投縣10日電

松柏嶺受天宮辦理「元宵米糕桃」活動，12日元宵節當天將由信眾以扁擔扛「米糕桃」體驗古早文化，並揭開8888台斤米糕桃進行祝壽儀式，還有元宵晚會邀藝人黃西田等人獻唱。

名間鄉松柏嶺受天宮延續傳統於元宵節辦理「米糕桃慶典」，今天對外宣傳，松柏嶺受天宮主委陳登岳、國民黨立委游顥、南投縣政府民政處長林琦瑜、名間鄉長陳翰立等人出席，8888台斤主桃將於元宵節當天下午辦理揭桃祝壽儀式，並發送米糕給信眾吃平安。

陳登岳表示，松柏嶺受天宮「米糕桃慶典」文化傳承已久，受天宮轄境自古即有農曆正月15日「擔米糕桃」祝壽習俗，隔天「分桃」給信眾，習俗發展成固定的「米糕桃慶典」，每年吸引萬人來吃平安，當天還有元宵晚會，邀藝人演出並發送限量提燈、提供湯圓

松柏嶺受天宮表示，傳統「擔桃」活動開放報名即吸引逾300名信眾與志工共襄盛舉，元宵節當天從受天宮第一停車場出發，以扁擔扛「米糕桃」步行至受天宮，體驗古早「擔米糕桃祝壽」文化，受天宮也準備限量龜蛇進財錢母、新春金幣、紀念徽章送信眾。

元宵節 南投縣 湯圓

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