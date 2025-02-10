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影／南投北港溪峽谷爆紅狀況多 管理單位急喊話

聯合報／ 記者賴香珊／南投即時報導
南投北港溪峽谷秘境，景致壯闊，吸引不少民眾駕車、騎車或徒步前往探訪攬勝。圖／民眾提供
南投北港溪峽谷秘境，景致壯闊，吸引不少民眾駕車、騎車或徒步前往探訪攬勝。圖／民眾提供

農水署南投管理處為養護能高大圳，從惠蓀林場興建便道，因能驅車直達北港溪秘境，但沿途路況欠佳、有落石，現場設公告警示勿入，仍有不少民眾擅入，導致意外狀況多；該處表示，不鼓勵民眾前往，林場也呼籲遊客注意自身安全為上。

北港溪為烏溪上游，其中游區段山壁高聳、奇岩怪石，壯闊峽谷景致，媲美太魯閣，且有溫泉露頭，因位居仁愛、國姓鄉交界，平時為溪床水路，無明顯路徑，難以進入探訪攬勝，通常只有工務單位開設便道才有進入，成為當地峽谷秘境。

其中，能高大圳為埔里農業重要農業灌溉水源，其水源引自北港溪上游的九仙溪，農田水利署南投管理處除了平時定期維護，每隔5、6年會進行大規模維修工程，今年適逢大規模養護，為此從惠蓀林場循北港溪溪床修築便道，方便工程車進出。

而該便道主要支應工程使用，沿途土石散落、地勢不平，路況欠佳，且峭壁峽谷易有落石，也非惠蓀林場開放遊樂範圍，考量民眾安全，場方與農水署在便道入口柵門公告禁止進入，但不少人為朝聖秘境仍無視公告，駕車、騎車或徒步擅入。

惠蓀林場指出，大前天（7日）有重機騎士疑因行經時輾壓到碎石，重摔在地受傷送醫；昨天（9日）有民眾手部疑遭落石砸傷，雖通報119，但到場時未見人，研判已自行離開，同日還有一輛汽車滑落溪床險落水，所幸車上人員沒有受傷。

農水署南投管理處表示，該便道並非一般開放的健行路線，不鼓勵民眾前往，且近期地震頻繁易有落石，民眾若前往得自負安全之責；惠蓀林場也表示，該區域並未開放並有禁入公告，為方便施工未關閉柵門，呼籲遊客注意以自身安全為上。

南投北港溪峽谷秘境，景致壯闊，吸引不少民眾駕車、騎車或徒步前往探訪攬勝。圖／民眾提供
南投北港溪峽谷秘境，景致壯闊，吸引不少民眾駕車、騎車或徒步前往探訪攬勝。圖／民眾提供
南投北港溪峽谷秘境，景致壯闊，吸引不少民眾駕車、騎車或徒步前往探訪攬勝。圖／民眾提供
南投北港溪峽谷秘境，景致壯闊，吸引不少民眾駕車、騎車或徒步前往探訪攬勝。圖／民眾提供
南投北港溪峽谷景致雖壯闊，但沿途路況欠佳且易有落石，惠蓀林場因此便道入口柵門設置禁止進入公告。圖／取自惠蓀林場臉書
南投北港溪峽谷景致雖壯闊，但沿途路況欠佳且易有落石，惠蓀林場因此便道入口柵門設置禁止進入公告。圖／取自惠蓀林場臉書
南投北港溪峽谷秘境，景致壯闊，吸引不少民眾駕車、騎車或徒步前往探訪攬勝。圖／民眾提供
南投北港溪峽谷秘境，景致壯闊，吸引不少民眾駕車、騎車或徒步前往探訪攬勝。圖／民眾提供
南投北港溪峽谷爆紅，昨天有遊客駕車進入卻滑落溪床險些落水，幸無人受傷。圖／取自惠蓀林場臉書
南投北港溪峽谷爆紅，昨天有遊客駕車進入卻滑落溪床險些落水，幸無人受傷。圖／取自惠蓀林場臉書
南投北港溪中游區段山壁高聳、奇岩怪石，壯闊峽谷奇景，媲美太魯閣，吸引不少民眾前往探訪攬勝。圖／民眾提供
南投北港溪中游區段山壁高聳、奇岩怪石，壯闊峽谷奇景，媲美太魯閣，吸引不少民眾前往探訪攬勝。圖／民眾提供

北港 南投 落石

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