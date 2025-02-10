防彰化聖山遭濫墾 衛星天眼監測看得到：去年裁罰30件

彰化八卦山向有彰化「聖山」美譽，縣府已公告禁採砂石，但濫墾、盜採依然不止，為精準掌握山坡地違規動態，彰化縣政府運用衛星監測，從每月監測改為每周監測，密集查察下，去年共查獲30件違反水土保持法案件，裁罰金額累計高達248萬元。

縣府水利資源處表示，衛星監測的範圍，主要鎖定縣內八卦山脈山腳路沿線的芬園、彰化、花壇、大村、員林、社頭、田中及二林等8個鄉鎮市，透過衛星影像對照環境地形地貌和植物葉綠素等相關數據的變化，來判斷山坡地是否遭到非法開挖或破壞，如果確有違法開發情事，會立即請所轄鄉鎮市公所人員到場稽查，再由水資處人員派員前往複查，據以開罰。

水資處表示，衛星影像變異點監測，不僅為山坡地違規案件的重要來源之一，查證結果與處理時效，更是農業部考核各縣市政府針對山坡地保育利用管理考核的關鍵評鑑指標，透過通報頻率的提升，各鄉鎮公所能更迅速掌握影像變異點，立即啟動查報與處理程序，避免違規現象擴大。

水資處表示，衛星監測通報過去是以往按月擷取衛星影像，自去年5月改為每周通報後，相關數據和影像更多，更能精準判斷山坡地現況。縣府也協請負責山坡地管理的八個鄉鎮公所定期登入系統查詢變異點資料，並希望透過與農業部及各鄉鎮公所密切合作，共同推動山坡地保育與執法工作。