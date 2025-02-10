彰縣超商及產業園區垃圾隨袋徵收 垃圾減量3萬公噸
彰化縣環保局為推動垃圾減量，加嚴焚化廠垃圾檢查標準，在超商及產業園區推動垃圾隨袋徵收；環保局指出，去年各鄉鎮公所減量約3萬1000公噸，成果豐碩。
彰化縣環保局今天發布新聞說明，去年7月1日開始加嚴垃圾進入焚化廠檢查標準，同時也針對統一超商、全家便利商店等4大超商及北斗、田中等6個產業園區，推行垃圾隨袋徵收，環保局也試辦家居紡織品回收工作。
環保局指出，據統計去年各鄉鎮公所減量3萬1088公噸，成果豐碩。
環保局表示，今年農曆年前，民眾依習俗進行大掃除，不過農曆年節前1個月垃圾量為2萬2079公噸，和去年同期2萬5811公噸相比，減量3732公噸，減量14.46%，顯示民眾已漸漸養成垃圾分類及源頭減量的習慣。
環保局指出，為處理大型家具以及彈簧床墊，也引進巨大破碎機，協助各鄉鎮破碎彈簧床墊，民國112年破碎578張床墊，113年增加到3365張床墊，以單張獨立筒床墊拆解約需要2小時人力，全年已節省6730小時的拆解人力，大幅降低拆解床墊所需時間。
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