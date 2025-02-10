彰化市大埔路畫標線型人行道亂象　警方將取締違規　

為落實人本交通，彰化縣政府在彰化市大埔商圈大埔路畫設標線型人行道，卻因用路人還不適應，衍生交通亂象，甚至發生車禍事故。縣警局表示，已就汽機車停車占用車道部分取締，接下來，即會針對汽機車占用標線型人行道部分，執行取締。

彰化縣政府為優化大埔路行人通行空間，上月初即開始重新繪畫設總長約1050公尺的標線型人行道，將車道縮減為雙向各約3.2公尺的混合車道，同時設置1.5公尺寬的機車臨停格及0.9至1.2公尺的標線型人行道，希望透過「車道瘦身」和「避車彎道」，為行人提供專屬步行空間。

不過，大埔路標線型人行道畫設完成後，地方紛紛提出質疑，延和里長王勝和說，因大埔路路幅小，在畫設人行道與機車臨停格後，容易造成塞車，而且影響消防車、救護車出入及垃圾車清運，甚至發生多件汽機車碰撞停在臨停格的機車，同時，因為沒有店家上下貨空間，也讓店家感到不便。

王勝和表示，他也認為行人安全優先，因此支持畫標線型人行道，但是機車臨停區部分，則應明確畫出停車格，讓用路人明確用途，甚至建議取消機車臨停區，保留更大空間，以利店家上下貨及消防車、救護車應急通行。

縣府工務處代理處長林孟弘說，大埔路畫設標線型人行道，是基於「人本交通」與「汽機車平權」觀念，汽機車共用車道，不再有機車亂鑽等情形，如今發生發生停在停車空間的機車被碰撞，不是道路標線畫設問題，而是部分車輛未遵守交通規則造成，工務處最近也發放傳單給沿線各家戶，加強宣導。

彰化警方表示，大埔路在畫設標線型人行道後，民眾正反意見都有，至於車禍事故則未發現有增加情形，而且針對民眾反映改善的部，包括社區出入口、垃圾車清運不便等情形，縣府工務處已經做了調整。