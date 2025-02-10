快訊

NBA／轉戰獨行俠首秀就傳壞消息 戴維斯腿傷至少缺席1個月

NCC「750元之亂」民進黨團急赴政院反映民意 沈伯洋曝協調2解方

1月Gogoro賣不到千台 電動機車銷售慘烈超乎市場預期？

彰化市大埔路畫標線型人行道亂象　警方將取締違規　

聯合報／ 記者劉明岩／彰化即時報導
彰化縣政府在彰化市大埔商圈大埔路畫設標線型人行道，卻因用路人還不適應，衍生交通亂象，甚至發生車禍事故。圖／民眾提供　
彰化縣政府在彰化市大埔商圈大埔路畫設標線型人行道，卻因用路人還不適應，衍生交通亂象，甚至發生車禍事故。圖／民眾提供　

為落實人本交通，彰化縣政府在彰化市大埔商圈大埔路畫設標線型人行道，卻因用路人還不適應，衍生交通亂象，甚至發生車禍事故。縣警局表示，已就汽機車停車占用車道部分取締，接下來，即會針對汽機車占用標線型人行道部分，執行取締。

彰化縣政府為優化大埔路行人通行空間，上月初即開始重新繪畫設總長約1050公尺的標線型人行道，將車道縮減為雙向各約3.2公尺的混合車道，同時設置1.5公尺寬的機車臨停格及0.9至1.2公尺的標線型人行道，希望透過「車道瘦身」和「避車彎道」，為行人提供專屬步行空間。

不過，大埔路標線型人行道畫設完成後，地方紛紛提出質疑，延和里長王勝和說，因大埔路路幅小，在畫設人行道與機車臨停格後，容易造成塞車，而且影響消防車、救護車出入及垃圾車清運，甚至發生多件汽機車碰撞停在臨停格的機車，同時，因為沒有店家上下貨空間，也讓店家感到不便。

王勝和表示，他也認為行人安全優先，因此支持畫標線型人行道，但是機車臨停區部分，則應明確畫出停車格，讓用路人明確用途，甚至建議取消機車臨停區，保留更大空間，以利店家上下貨及消防車、救護車應急通行。　

縣府工務處代理處長林孟弘說，大埔路畫設標線型人行道，是基於「人本交通」與「汽機車平權」觀念，汽機車共用車道，不再有機車亂鑽等情形，如今發生發生停在停車空間的機車被碰撞，不是道路標線畫設問題，而是部分車輛未遵守交通規則造成，工務處最近也發放傳單給沿線各家戶，加強宣導。　

彰化警方表示，大埔路在畫設標線型人行道後，民眾正反意見都有，至於車禍事故則未發現有增加情形，而且針對民眾反映改善的部，包括社區出入口、垃圾車清運不便等情形，縣府工務處已經做了調整。

大埔路在畫設標線型人行道的違規取締方面，警方表示，初期是就汽機車停車占用到車道部分，執行取締，後續則會針對汽機車占用到人行道部分開罰，未來也會配合工務處的規畫執行。

彰化縣政府在彰化市大埔商圈大埔路畫設標線型人行道，卻因用路人還不適應，衍生交通亂象，甚至發生車禍事故。圖／民眾提供　
彰化縣政府在彰化市大埔商圈大埔路畫設標線型人行道，卻因用路人還不適應，衍生交通亂象，甚至發生車禍事故。圖／民眾提供　

人行道 大埔 車道

延伸閱讀

黑板樹浮根倒伏惡夢消失 嘉市大雅路改善人行道工程近日完工

影／台鐵高雄車站人行道花圃滿是菸蒂 環保局：最重可罰6000元

人咧？彰化市永樂街春節市集湧百萬人潮 節後卻打回原形

影／買早餐違停嗆機車行「紅線為何不能停」 店家報警也被檢舉

相關新聞

台中東勢新丁粄節12日登場 警公布交通疏導措施

台中東勢新丁粄節本月12日、13日在東勢區舉辦，將有一系列表演活動，警方今天公布交通疏導措施和接駁車資訊。

東勢新丁粄節晚會奧運金牌李洋將出席 還有8組藝人

2025東勢新丁粄節的客家流行音樂晚會將於2月12日晚上7時在東勢客家文化園區登場，台中市客家事務委員會表示，今年邀8組...

大甲媽今年何時遶境起駕元宵節當晚擲筊決定 多數人猜這一天

每年大甲媽遶境吸引國內外上百萬香客和遊客參加，今年大甲媽何時遶境起駕，最近已引起信徒熱烈討論，鎮瀾宮表示，元宵節當晚6時...

移工火場冒險救出12隻毛小孩 替牠們找到家了

彰化縣線西鄉彰濱工業區內一家塑膠工廠大年初六發生火警，移工搶救出一窩12隻出生不久的米克斯幼犬，在熱心民眾路聯繫下，幼犬...

彰農地抵費地標售 入手當農夫

彰化縣今年度第1次農地重劃區抵費地標售3月12日開標，土地分布在芳苑、埔鹽等10鄉鎮共21筆，小則5坪農地不到5萬就可入...

台中公車業者欠薪案司機勝訴 民代籲：優先付薪資

公車業者捷順交通去年停駛，集團旗下4家客運共79名員工提告追討薪資、資遣費，56人已勝訴，台中市議員張芬郁要求交通局研訂...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。