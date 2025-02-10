東勢新丁粄節晚會奧運金牌李洋將出席 還有8組藝人

2025東勢新丁粄節的客家流行音樂晚會將於2月12日晚上7時在東勢客家文化園區登場，台中市客家事務委員會表示，今年邀8組重量級卡司藝人，金曲樂團宇宙人將擔任壓軸演出，也邀奧運羽球金牌得主李洋現場跨界合作，打造音樂與運動結合的全新體驗。

台中市府客委會表示，金曲星光主持人暨金鐘獎得主陳明珠將帶領整場節目，還有客家饒舌歌手Yappy，是世界客家博覽會主題曲的演唱者之一，把客語跟現代饒舌音樂巧妙結合，將與歐比王x神棍樂團演繹金曲獎演出神曲。

新生代校園女神陳華將演唱「全平台破億播放量」歌曲；來自我們邦交國聖露西亞的韋喆，也練唱多首客語歌曲，將與長期耕耘台中山城客語創作的阿比百樂團合作帶來精采演出。

市府客委會主委江俊龍表示，盼藉由流行音樂晚會吸引年輕族群關注客家文化，透過創新手法讓傳統文化煥發新生命，讓音樂不只是娛樂，更是文化與時代接軌的橋樑，也透過這場晚會，讓新丁粄節成為每個世代都能共鳴的節日，拓寬節慶的影響力，也讓新丁粄節更具時代感。