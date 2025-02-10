大甲媽今年何時遶境起駕元宵節當晚擲筊決定 多數人猜這一天
每年大甲媽遶境吸引國內外上百萬香客和遊客參加，今年大甲媽何時遶境起駕，最近已引起信徒熱烈討論，鎮瀾宮表示，元宵節當晚6時將舉辦筊筶典禮請示媽祖後決定，許多人猜可能是4月4日起駕。
大甲媽遶境進香筊筶典禮預定本月12日晚上6時在鎮瀾宮舉辦，鎮瀾宮將恭迎正爐媽、副爐媽、湄洲媽及千里眼、順風耳將軍，由鎮瀾宮董事長顏清標率董監事擲筊請示媽祖，決定今年遶境進香的起駕日期，筊筶典禮後，鎮瀾宮即展開籌辦遶境各項前置工作。
許多信徒在臉書「我愛大甲媽活動情報討論區」熱烈討論今年起駕日，也有人說自己今年將首次參加遶境，詢問遶境前輩們該如何準備和參加；許多人猜起駕日可能是4月4日，也有人猜4月11日，更有人猜會提前到3月舉辦，一名信徒回應「不用猜，等媽祖決定就知道」。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言