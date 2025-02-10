大甲媽今年何時遶境起駕元宵節當晚擲筊決定 多數人猜這一天

每年大甲媽遶境吸引國內外上百萬香客和遊客參加，今年大甲媽何時遶境起駕，最近已引起信徒熱烈討論，鎮瀾宮表示，元宵節當晚6時將舉辦筊筶典禮請示媽祖後決定，許多人猜可能是4月4日起駕。

大甲媽遶境進香筊筶典禮預定本月12日晚上6時在鎮瀾宮舉辦，鎮瀾宮將恭迎正爐媽、副爐媽、湄洲媽及千里眼、順風耳將軍，由鎮瀾宮董事長顏清標率董監事擲筊請示媽祖，決定今年遶境進香的起駕日期，筊筶典禮後，鎮瀾宮即展開籌辦遶境各項前置工作。

許多信徒在臉書「我愛大甲媽活動情報討論區」熱烈討論今年起駕日，也有人說自己今年將首次參加遶境，詢問遶境前輩們該如何準備和參加；許多人猜起駕日可能是4月4日，也有人猜4月11日，更有人猜會提前到3月舉辦，一名信徒回應「不用猜，等媽祖決定就知道」。