台中東勢新丁粄節12日登場 警公布交通疏導措施

台中東勢新丁粄節本月12日、13日在東勢區舉辦，將有一系列表演活動，警方今天公布交通疏導措施和接駁車資訊。

「新丁粄節」是台中東勢客庄擁有百年歷史的民俗活動，每年「正月半」，由新丁會舉辦祈福及還願活動，當年家中新生或新婚者，會製作新丁粄還願，分享給所有會員；是還願者所供的新丁粄最大最重者，能得到新丁會發給豐厚的公賞金獎勵，逐漸形成全臺獨一無二的「鬪粄文化」，強調與親朋好友「分享喜悅」，發展至今，已成為全國客庄盛事之一。

東勢客庄重大年度盛事「新丁粄節」2月12日及13日在台中市東勢區舉行，東勢警分局表示，這次活動會場為東勢客家文化園區前廣場，有一系列表演活動，在中山路（三民街至忠孝街口）與第五橫街（三民街至西新巷口）封街設攤活動；為維持活動交通安全及順暢，東勢警分局針對周邊道路規劃疏導措施，管制時間為2月11日9時至晚上6時、2月12日9時至晚上10時，及2月13日9時至晚上6時，請民眾配合改道行駛。

東勢警分局呼籲遊客，活動期間多利用接駁車，活動接駁車於2月12日9時至晚上9時40分，及2月13日9時至下午5時40分（12時至中午1時、下午5時至晚上6時停駛），整點、20分及40分發車，由東勢河濱公園停車場單日一輛接駁車循環行駛，沿途停靠東勢河濱公園→東勢文昌廟→三民街及中山路口（郵局）→豐勢路與文化街口，方便民眾往來活動會場。

也可至東勢區東勢立體綜合停車場、東勢客家文化園區停車場、園區臨時停車場、東勢停七停車場、東勢河濱公園等停車處所停放車輛後，步行至活動會場。