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武陵賞櫻季 嚴查假登山真入園

聯合報／ 記者吳傑沐游振昇／連線報導
武陵農場櫻花季展開，雪管處加強稽查是否有假登山真賞櫻。圖／雪管處提供
武陵農場櫻花季展開，雪管處加強稽查是否有假登山真賞櫻。圖／雪管處提供

武陵農場櫻花季已展開，但因即將開學、天氣寒冷，加上花況尚未滿開，遊客尚未如預期爆滿。雪霸國家公園管理處即日起到本月23日交通疏運管制，前年起發現有假申請登山卻開車入園真賞櫻的山友，被發現將停權3年。

武陵櫻花季登場，往年總吸引大批人潮賞櫻，本月8日首日卻未見塞車人潮。不少賞花民眾開心表示，入園者不多，「幾乎包場賞櫻」、「根本賺到」。另有遊客說，這兩天農場白天陽光和煦，入夜也有攝氏10到13度，很適合遊玩。

武陵農場公告，2月8日和9日總管制人數6000人，管制則視人數適時放行，昨天來客數未達管制上限。農場人員指出，這兩天回暖，櫻花有機會打破休眠，有春暖花開的味道，目前以山櫻花、河津櫻和梅花為主，主力部隊紅粉佳人和昭和櫻含苞待放。

武陵農場被譽為「櫻花博物館」，每年櫻花季節吸引國內外遊客慕名而來，農場共栽種2萬多株櫻花樹，品種近20種，紅粉佳人約占7成；墨染櫻、普賢象櫻、松月櫻等特殊品種，及特殊花色鬱金櫻，盡入眼底。

櫻花滿開時，遊客人潮車潮擠爆，雪霸國家公園管理處表示，因雪山登山口位在武陵農場北谷段，不乏假藉登山名義入園，實際上卻持核發的車輛通行證進農場賞花，雪管處將在七卡山莊加強查核，如查獲違規，將處分不許可入園3年。

雪管處統計，2023年櫻花季有24人被處以停權3年，去年則有28人，逐年增加，呼籲民眾遵守規範，以免影響未來登山活動。

武陵農場櫻花季期間，單日往返隊伍不核發通行證，農場建議改搭大眾交通工具；多日行程隊伍可申請，車輛需停放於指定停車場，並依規定進出。山友若無法按時入園，入園日5日前自行取消，臨時取消者，須在當天透過網站信箱申請，車輛通行證作廢，不得使用。

櫻花季 武陵農場 賞櫻

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