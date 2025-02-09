移工火場冒險救出12隻毛小孩 替牠們找到家了

彰化縣線西鄉彰濱工業區內一家塑膠工廠大年初六發生火警，移工搶救出一窩12隻出生不久的米克斯幼犬，在熱心民眾路聯繫下，幼犬已被7個家庭認養，找到溫暖的家。

2月3日彰濱工業區內塑膠工廠發生火災，有外籍移工冒險衝進火場搶救出一窩共12隻幼犬，當時米克斯母犬還頻頻將頭探進紙箱查看，或將頭靠在移工的腿上撒嬌，可愛的模樣也吸引許多網友關注。

移工說，有員工養了這隻米克斯母犬，2個月前剛生下12隻幼犬，火災剛發生時，見火勢還沒太大，趕緊衝進火場把12隻幼犬裝進紙箱救出來，才讓牠們倖免於難。