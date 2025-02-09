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移工火場冒險救出12隻毛小孩 替牠們找到家了
彰化縣線西鄉彰濱工業區內一家塑膠工廠大年初六發生火警，移工搶救出一窩12隻出生不久的米克斯幼犬，在熱心民眾路聯繫下，幼犬已被7個家庭認養，找到溫暖的家。
2月3日彰濱工業區內塑膠工廠發生火災，有外籍移工冒險衝進火場搶救出一窩共12隻幼犬，當時米克斯母犬還頻頻將頭探進紙箱查看，或將頭靠在移工的腿上撒嬌，可愛的模樣也吸引許多網友關注。
移工說，有員工養了這隻米克斯母犬，2個月前剛生下12隻幼犬，火災剛發生時，見火勢還沒太大，趕緊衝進火場把12隻幼犬裝進紙箱救出來，才讓牠們倖免於難。
事後也有各地愛心人士的關心，在熱心王姓民眾將幼犬照po上網為毛小孩尋找認養家庭，吸引台中、彰化市、高雄、苗栗等地民眾詢問有意認養，最後安排由7個家庭認養1到4隻幼犬，順利替牠們找到溫暖的家。
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