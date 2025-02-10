台中公車業者欠薪案司機勝訴 民代籲：優先付薪資

公車業者捷順交通去年停駛，集團旗下4家客運共79名員工提告追討薪資、資遣費，56人已勝訴，台中市議員張芬郁要求交通局研訂辦法，市府給業者的補貼應優先給付薪資，避免提告曠日廢時。交通局表示已要求業者優先付薪資。

民進黨議員張芬郁說，捷順交通因營運困難，積欠台中36名員工薪資和資遣費逾700萬，同集團在雲林、阿里山、桃園的客運公司也積欠43名員工薪資，她聯繫市府勞工局設立單一窗口協助，去年3月由法律扶助基金會以專案方式替全台共75名符合資格的員工提告，另4人自行提告，希望取得薪資債權證明文件後，向勞動部「工資墊償基金」申請薪資墊償。

台中36件告訴案已有12人在去年11月底收到工資墊償款項，其他縣市也有21人收到，參與訴訟的員工鬆了一口氣，其他獲勝訴的23人向勞保局申辦墊償中，還有23人訴訟仍進行中。

但據了解，捷順向經濟部申請復業登記，勞工希望市府勞工局認定捷順歇業是事實，才不會有太多變故，勞工局表示，會全力協助。

張芬郁要求中市府交通局應擬訂辦法，遇上類似狀況，市府給客運業者的乘客補貼應優先給付薪資，避免提告曠日廢時。市府表示，中市交通局研議補助款優先給付駕駛薪資，以免生變。

交通局指出，因法院有申請扣押捷順交通補助款，交通局去年即暫緩撥付免費乘車及虧損補貼款。交通局要求客運業者補助款應優先給付駕駛薪資，至於是否明訂契約中，將再研議。