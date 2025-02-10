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彰農地抵費地標售 入手當農夫

聯合報／ 記者林宛諭／彰化報導
彰化縣今年度第1次農地重劃區抵費地標售將於3月12日開標，此次標售土地分布於芳苑鄉、埔鹽鄉等10個鄉鎮共21筆農地重劃區抵費地。圖／彰化縣政府提供
彰化縣今年度第1次農地重劃區抵費地標售將於3月12日開標，此次標售土地分布於芳苑鄉、埔鹽鄉等10個鄉鎮共21筆農地重劃區抵費地。圖／彰化縣政府提供

彰化縣今年度第1次農地重劃區抵費地標售3月12日開標，土地分布在芳苑、埔鹽等10鄉鎮共21筆，小則5坪農地不到5萬就可入手，大則300多坪，底價逾600萬，有意擴大農場規模或想當假日農夫者，可把握機會競標。

彰化縣政府地政處表示，農地重劃後，具有土地臨路、灌排水便利、產權明確等優勢，有利農耕，這次標售供農用土地底價每平方公尺（0.3坪）1400元至7140元不等；其中面積最大前三筆，有芳苑鄉芳頂段87-1地號面積1586約480坪，芳苑鄉芳興段188地號約430坪、田中鎮新外三段104地號約403坪，坵塊方整。

這次標售土地也有不到5萬就能入手的農地，埔鹽鄉大廉埤重劃區農地東榮段2150地號農地，面積4.84坪，每坪9240元，總底價約4萬4800元，最便宜。鹿港鎮草港尾重劃區鹿洋段105地號面積約3.9坪，每坪13萬8600元，總底價55萬多元。坪數較大的還有和美鎮新忠重劃區忠明段1009地號約314坪，每坪1萬9404元，總底價近611萬元。

地政處表示，標售的農牧用地，適合有意擴大農場規模或想要擁有農地體驗耕作樂趣者，不過得標後抵費地如有地上、地下物，須由得標人自行處理，投標人可先自行前往勘查。

縣府3月12日上午10時辦理農地重劃區抵費地標售，可上網https://reurl.cc/EgM75k了解資訊，即日起至開標前1日領取投標資訊，3月11日前寄至彰化郵局第1025號信箱。

農地 重劃區

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