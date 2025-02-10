中市路口改善事故反增 挨批浪費公帑

台中2022到2023年55處易肇事路口改善，據統計有4成3路口的事故數不減反增，民進黨議員批工程不完善，越改越不安全。市府交通局表示，2024年63處改善後，事故及傷亡數均有效降低，針對議員所指24處改善後增加事故，將檢討事故型態提對策。

民進黨議員陳俞融說，台中市政府在2022至2023年間共改善55處易肇事路口，其中24處路口的整體傷亡事故件數不降反升，從239件上升至390件，增幅63%。她說，最嚴重的是西屯區台灣大道與東大路口，改善後事故數從22件暴增到43件。

陳俞融說，部分路口事故數也惡化，55處改善路口中，就有6處的行人事故數不減反增，其中文心路與興安路口的行人事故從3件增加至5件，增幅67%。

陳俞融批評，易肇事路口花大錢改善，明明改了但事故卻還上升，質疑市府浪費公帑。事故率上升的路口普遍存在號誌時相、標線劃設、車流分流等問題，她認為，市府未進行完整的交通工程評估就施工，不能保障行人安全。陳俞融建議，市府應立即啟動專案體檢，針對事故上升的路口，重新評估交通工程設計的適切性，並提出改善時程，攸關人身安全，不能淪為表面工程。

國民黨議員陳政顯說，路口改善後，若還存在事故問題，交通局確應再精進、優化改善。不過，陳政顯以北區進化北路與大德街、學士路及永興街口等，庇護島剛施設就發生多起事故，但四個月前完成改善，事故件數掛零，顯然改善有效。

交通局指出，去年1至10月的30日交通事故死亡人數240人，較2023同期減少26人、減9.8%；1至10月的30日交通事故死傷人數7萬6215人，較2023年同期減少2239人減2.9%；另每十萬人死亡人數六都排名第三低。

據警察局統計，台中市去年24小時交通事故發生137件、死亡137人，均較2023年同期169件、171人，減少32件約減18.9%、34人減20%，均有明顯成效。