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山櫻花盛開歡迎遊客共遊新社 同步宣傳中台灣元宵燈會

經濟日報／ 記者宋健生/台中即時報導
2萬多株山櫻花齊放、艷麗奪目，瞬間讓新社成了粉紅浪漫世界。記者宋健生/攝影
2萬多株山櫻花齊放、艷麗奪目，瞬間讓新社成了粉紅浪漫世界。記者宋健生/攝影

「新社櫻花季健行活動」今(9)日在新社區公所前廣場登場，現場湧進約1,500多人，爭相排隊領取健行活動限定宣導品兌換券與摸彩券，氣氛熱鬧非常。櫻花季活動也正式向全國遊客宣告新社櫻花盛開，新社絕對是遊客走春賞櫻最佳選擇，歡迎民眾把握櫻花盛開季節，安排一趟新社旅程。

新社櫻花季以在地佳心舞蹈團開場炒熱氣氛，緊接著由可愛的小朋友帶領準備起走的民眾動動筋骨，大家在櫻花盛開的櫻木花道下散步健行、互拍美照打卡，盡情享受台中初春陽光的溫暖洗禮，並在精采的音樂、舞蹈表演中，與家人或好友度過一個美好週末。

台中市政府民政局長吳世瑋代表市長盧秀燕開場，立法院副院長江啟臣、文化局長陳佳君、新社區長林淑惠、新社農會總幹事羅文正、吳振嘉議員、蔡成圭議員服務處、當地里長、理事長等人出席，向民眾推廣新社區在地優質農特產品及觀光休閒產業，帶動在地經濟發展。

吳世瑋表示，市府多年來致力於提升新社區在地觀光發展，從民國90年代起遍植山櫻做為行道樹，在春節前後，2萬多株山櫻花齊放、艷麗奪目，瞬間新社成了粉紅浪漫世界。

尤其新社區公所、復盛里環保公園、陸軍602旅旁的附近道路，還有新社中學、種苗場前中129沿線，以及慶西里的山坡等處最為密集，成為新社絕佳賞櫻地點。

公所每年也會舉辦櫻花季相關活動，促進在地觀光休閒產業發展，讓民眾多到戶外欣賞這個季節獨有的美景，並結合在地店家推出商家優惠，將遊客留在新社，活絡消費市場、創造商機。

主持人胖胖以活潑趣味的方式介紹表演節目、周邊政令宣導及行銷在地農特產品，藝文表演邀請台語女神戴梅君詮釋歷盡滄桑思念之苦，又能舞動輕快雀躍好心情；日月星辰樂團由吉他手、鍵盤手、主唱組成，以多元的曲風，懷舊金曲到當代流行歌曲都能完美詮釋。

另為推廣在地藝文團體，特別邀請黑皮家族薩克斯風樂團、佳心舞蹈團2組優秀表演團體，讓外地遊客能更加瞭解新社區藝文特色。

除藝文表演、健行活動外，活動會場還有套圈圈、彈珠台及趣味釣魚等多攤懷舊親子遊戲，讓家長能陪同小朋友一同遊玩，再次重溫兒時回憶。民眾在欣賞藝文表演時，廣場還設有許多政令宣導攤位與民眾進行互動。

「2025中台灣元宵燈會」即日起在中央公園盛大登場，以「蛇現幸福」為題，規劃九大主題燈區，其中也包含29行政區浪漫燈組。

新社為台中的後花園，又以櫻花季最為盛名，今年燈飾以櫻花樹為軸，設計樣式唯美浪漫，邀請民眾到中央公園賞燈，號召親朋好友票投「24號」-「花現幸福 浪漫蛟點」https://www.happinessinlove.tw/24/ ，透過實際行動，讓新社區燈組登上最美花燈。

在2月23日前，每次可用一支手機號碼投票，活動結束後將從票選「前五名區公所燈組」的投票者當中，各抽出6位民眾，獲得台中市十大伴手禮，總計30份好禮。

「新社櫻花季健行活動」今(9)日在新社區公所前廣場熱鬧登場。記者宋健生/攝影
「新社櫻花季健行活動」今(9)日在新社區公所前廣場熱鬧登場。記者宋健生/攝影
新社區長林淑惠正式向全國遊客宣告新社櫻花盛開。記者宋健生/攝影
新社區長林淑惠正式向全國遊客宣告新社櫻花盛開。記者宋健生/攝影

台中市 櫻花季 觀光

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