南投丹大木工基地添生力軍 部落木作產業邁大步

為促進林業資材循環利用，並創造部落綠色經濟，林業署南投分署在南投水里民和國中設立「丹大部落木工培訓生產基地」，首批招募12名學員，經200小時課程訓練，今結訓授證，成為在地木匠種子教師，也盼成山村綠色經濟推動生力軍。

林業保育署南投分署指出，為讓森林成長循環良好，須定期砍除疏伐，促進林業資材循環利用，並協助原住民部落發展，該分署與水里鄉公所、民和國中等前年簽署合作意向書，於去年6月在民和國中內設立「丹大部落木工培訓生產基地」。

丹大部落木工培訓生產基地首批招收12人，經200小時木工課程訓練，今結訓，於基地內展示穿鞋凳、床邊櫃等作品，並由國立台灣工藝研究發展中心主任陳殿禮為結訓學員穿上專屬木匠圍裙，及林業署南投分署分署長李政賢授予結訓證書。

工藝中心主任陳殿禮說，木材加工工藝是台灣文化代表之一，而直接走進部落的工藝行旅，深入探索技藝，更是台灣深厚文化的體現，期盼丹大木工培訓基地創造其在地木工獨特性，並讓更多人認識及體驗其工藝文化及台灣木工技藝重要性。

林業署南投分署長李政賢則說，透過丹大木工培訓基地，將人工林適度疏伐整理下來中、小徑原木及枝梢材、根張材等林業資材，開發生產成具特色木製產品，讓木材得以全株妥善利用，同時提升部落社區工作機會，進而開創部落綠色經濟。