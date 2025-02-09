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連捐彰化家扶18年 今年神秘客加碼丟進5萬元「2綑鈔票」

聯合報／ 記者林宛諭／彰化即時報導
彰化家扶中心每年元宵節前義賣燈籠，彰化市有一名神秘客連續18年低調的把1到5萬元的捐款丟進捐款箱就走。圖／彰化家扶提供
彰化家扶中心每年元宵節前義賣燈籠，彰化市有一名神秘客連續18年低調的把1到5萬元的捐款丟進捐款箱就走。圖／彰化家扶提供

彰化家扶中心卅年前由企業老闆李世湧夫婦發起義賣傳統古早燈籠，為家扶兒籌募助學金，每年都匯集各界愛心，其中有一名神秘客已連續18年低調的把大額捐款丟進捐款箱就走，今年更加碼到5萬多元，讓家扶志工們都相當感動。

彰化家扶扶幼委員會副主委李世湧夫婦30年前發起義賣古早燈籠，第一次為了載燈籠，還以機車拖著牛車棚，把大批燈籠載到彰化市民族路與曉陽路口的三商百貨前(現為康是美曉陽藥局門市)的「老担」開始義賣燈籠，如今拓展到每年元宵節前在全縣有40處義賣點賣燈籠助學。

而每年彰化市也有一名神秘客已連續18年低調捐款，他總是默默的把捐款放進捐款箱就走，家扶專員林滿麗說，這名神秘客每年都捐出1、2萬元，去年竟加碼到5萬，而昨天工作人員發現有一名男子把2捆鈔票投進捐款箱後，就騎機車離去。

林滿麗與燈籠義賣發起人李世湧、黃惠雪夫婦開箱清點後發現，2捆鈔票有一疊千元鈔和一疊200元綠鈔共有5萬4200元，林滿麗說，神秘捐款人為善為不欲人知讓人感動，今天也有一名租車行老闆來捐10萬元，連日來還有安親班老師和家長帶小朋友來買燈籠。

彰化家扶主任王震光表示，彰化家扶目前扶助1737戶家庭，約2974名弱勢學童，開學費用一直是家庭難以喘息的壓力，元宵節前將在彰化市、員林市、鹿港鎮等各地賣場、熱心店家前繼續義賣燈籠，歡迎大家一起來幫助弱勢學子逆轉人生。

彰化家扶中心義賣燈籠，李世湧夫婦清點捐款箱發現神秘客今年加碼捐出5萬多元。圖／彰化家扶提供
彰化家扶中心義賣燈籠，李世湧夫婦清點捐款箱發現神秘客今年加碼捐出5萬多元。圖／彰化家扶提供

家扶中心 彰化 捐款 義賣

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