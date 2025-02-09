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影／南投清境雲海翻騰伴羊群 下周羊咩咩逛大街
寒流低溫搭配水氣，南投仁愛清境農場可見雲海在群山間翻騰，周邊羊群漫步覓食，景致浪漫。農場表示，近日清境地區溫度約10度上下，有雲海伴羊群，還能賞櫻；奔羊節將於14日登場，屆時「綿羊大軍」逛大街，台14甲線實施交管。
清境農場位居海拔1800公尺，場內飼養綿羊、馬匹，民眾能與放牧羊群近距離互動，並有「綿羊秀」、「馬術秀」等常態演出，每年辦理「奔羊節」活動更是當地活動重頭戲，場區近期更因山區低溫、水氣等搭配出現雲海大景，令人驚艷。
清境農場指出，受寒流影響，清境地區這陣子溫度約在10度上下，而隨水氣散去，近日當地出大景，群山間可見雲海翻騰，加上成群綿羊放牧覓食，景致浪漫迷人，不少遊客紛紛用手機拍照留念，場方人員也透過影音記錄難得的冬日美景。
而在冬末春初，從清境農場往東能遠眺合歡、奇萊、能高越嶺古道等名山，若積雪未融有機會可見高山白了頭；此外，園區內的櫻花也陸續綻放，且受去年颱風影響，部分櫻花仍含苞待放，因此延長花期，目前櫻開正盛，最適合遊賞。
清境農場表示，今年迎來農場的64周年，一年一度的場慶暨奔羊節活動將於2月14日（五）情人節當天登場，屆時將安排上百頭綿羊跑上台14甲線合歡山公路，民眾可跟著「綿羊大軍」一起從南商圈票口處奔走約2公里，至國民賓館。
考量人羊安全，奔羊節活動當天上午10時20分至10時50分，台14甲線7.5K國民賓館至9.5K南商圈票口將實施雙向交通管制，請用路人配合，相關活動訊息或住宿旅遊資訊，可上清境農場官網（https://gosheep.chingjing.com.tw/）查詢。
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