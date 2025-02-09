快訊

謝銘洋確定出席國政會商 法界：勿再將司法當政爭工具

影／不放棄！高雄3婦遭分屍2人屍體未找到 警方開挖焚化爐畫面曝

獨／高雄殺人分屍案「仍找不到頭顱」 警不排除比照這3案開挖化糞池

聽新聞
0:00 / 0:00

影／南投清境雲海翻騰伴羊群 下周羊咩咩逛大街

聯合報／ 記者賴香珊／南投即時報導
南投仁愛清境農場奔羊節將於2月14日登場，屆時「綿羊大軍」逛大街，台14甲線實施雙向交通管制。圖／清境農場提供
南投仁愛清境農場奔羊節將於2月14日登場，屆時「綿羊大軍」逛大街，台14甲線實施雙向交通管制。圖／清境農場提供

寒流低溫搭配水氣，南投仁愛清境農場可見雲海在群山間翻騰，周邊羊群漫步覓食，景致浪漫。農場表示，近日清境地區溫度約10度上下，有雲海伴羊群，還能賞櫻；奔羊節將於14日登場，屆時「綿羊大軍」逛大街，台14甲線實施交管。

清境農場位居海拔1800公尺，場內飼養綿羊、馬匹，民眾能與放牧羊群近距離互動，並有「綿羊秀」、「馬術秀」等常態演出，每年辦理「奔羊節」活動更是當地活動重頭戲，場區近期更因山區低溫、水氣等搭配出現雲海大景，令人驚艷。

清境農場指出，受寒流影響，清境地區這陣子溫度約在10度上下，而隨水氣散去，近日當地出大景，群山間可見雲海翻騰，加上成群綿羊放牧覓食，景致浪漫迷人，不少遊客紛紛用手機拍照留念，場方人員也透過影音記錄難得的冬日美景。

而在冬末春初，從清境農場往東能遠眺合歡、奇萊、能高越嶺古道等名山，若積雪未融有機會可見高山白了頭；此外，園區內的櫻花也陸續綻放，且受去年颱風影響，部分櫻花仍含苞待放，因此延長花期，目前櫻開正盛，最適合遊賞。

清境農場表示，今年迎來農場的64周年，一年一度的場慶暨奔羊節活動將於2月14日（五）情人節當天登場，屆時將安排上百頭綿羊跑上台14甲線合歡山公路，民眾可跟著「綿羊大軍」一起從南商圈票口處奔走約2公里，至國民賓館。

考量人羊安全，奔羊節活動當天上午10時20分至10時50分，台14甲線7.5K國民賓館至9.5K南商圈票口將實施雙向交通管制，請用路人配合，相關活動訊息或住宿旅遊資訊，可上清境農場官網（https://gosheep.chingjing.com.tw/）查詢。

寒流低溫搭配水氣，南投仁愛清境農場可見雲海在群山間翻騰，周邊羊群漫步覓食，景致浪漫。圖／清境農場提供
寒流低溫搭配水氣，南投仁愛清境農場可見雲海在群山間翻騰，周邊羊群漫步覓食，景致浪漫。圖／清境農場提供
寒流低溫搭配水氣，南投仁愛清境農場可見雲海在群山間翻騰，周邊羊群漫步覓食，景致浪漫。圖／清境農場提供
寒流低溫搭配水氣，南投仁愛清境農場可見雲海在群山間翻騰，周邊羊群漫步覓食，景致浪漫。圖／清境農場提供
南投仁愛清境農場奔羊節將於2月14日登場，屆時「綿羊大軍」逛大街，台14甲線實施雙向交通管制。圖／清境農場提供
南投仁愛清境農場奔羊節將於2月14日登場，屆時「綿羊大軍」逛大街，台14甲線實施雙向交通管制。圖／清境農場提供
寒流低溫搭配水氣，南投仁愛清境農場可見雲海在群山間翻騰，周邊羊群漫步覓食，景致浪漫。圖／清境農場提供
寒流低溫搭配水氣，南投仁愛清境農場可見雲海在群山間翻騰，周邊羊群漫步覓食，景致浪漫。圖／清境農場提供

清境農場 綿羊

延伸閱讀

解決南投垃圾問題 縣長許淑華：民調支持縣府規劃方案

影／南投縣長許淑華轟中央卡陸客觀光 觀光業將出現倒閉潮

南投竹夢森活節 共享美食DIY茶席

新年剛過南投這2大老字號餐廳將熄燈...原因曝光 地方惋惜

相關新聞

連捐彰化家扶18年 今年神秘客加碼丟進5萬元「2綑鈔票」

彰化家扶中心卅年前由企業老闆李世湧夫婦發起義賣傳統古早燈籠，為家扶兒籌募助學金，每年都匯集各界愛心，其中有一名神秘客已連...

影／南投清境雲海翻騰伴羊群 下周羊咩咩逛大街

寒流低溫搭配水氣，南投仁愛清境農場可見雲海在群山間翻騰，周邊羊群漫步覓食，景致浪漫。農場表示，近日清境地區溫度約10度上...

東勢客家園區「飛閱客庄」書法展開幕 展出20位書法家作品

台中東勢客家文化園區今天舉辦「飛閱客庄─鳶嘴山客家人文翰墨聯展」開幕儀式，展出20位書法家的作品，展期自即日起至5月18...

台中新社櫻花正盛開 新社賞櫻活動熱鬧登場

台中市新社區公所、新社中學附近櫻花正盛開，新社區公所今天在公所前廣場舉辦「新社賞櫻健行音樂會」活動，吸引許多民眾參加，在...

台中市公車欠薪案司機勝訴 民代籲：優先給付薪資

台中市議員張芬郁上午說，公車業者捷順交通去年停駛積欠員工薪資、資遣費，集團旗下4家客運業者79位員工歷經1年提告追討，目...

台中易肇事路口改善後事故不降反增 議員：越改越不安全？

台中2022到2023年55處易肇事路口改善，據統計有4成3路口的事故數不減反增，市議員陳俞融批評工程評估不足，越改越不...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。