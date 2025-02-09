台中新社櫻花正盛開 新社賞櫻活動熱鬧登場

台中市新社區公所、新社中學附近櫻花正盛開，新社區公所今天在公所前廣場舉辦「新社賞櫻健行音樂會」活動，吸引許多民眾參加，在盛開的櫻花林下漫步健行、拍照打卡。

台中市民政局長吳世瑋代表市長盧秀燕開場，立法院副院長江啟臣、文化局長陳佳君、新社區長林淑惠、吳振嘉議員、蔡成圭議員服務處、新社農會總幹事羅文正、多位里長和地方人士到場。

民政局長吳世瑋表示，新社區有台中的花園美譽，距離台中市區距離適中且交通方便，春節前後，兩萬多株山櫻花齊放、艷麗奪目，新社成粉紅浪漫世界，新社區公所、復盛里環保公園、陸軍602旅旁的附近道路，新社中學、種苗場前的中129沿線，和慶西里的山坡等處櫻花最密集。