聽新聞
0:00 / 0:00
台中新社櫻花正盛開 新社賞櫻活動熱鬧登場
台中市新社區公所、新社中學附近櫻花正盛開，新社區公所今天在公所前廣場舉辦「新社賞櫻健行音樂會」活動，吸引許多民眾參加，在盛開的櫻花林下漫步健行、拍照打卡。
台中市民政局長吳世瑋代表市長盧秀燕開場，立法院副院長江啟臣、文化局長陳佳君、新社區長林淑惠、吳振嘉議員、蔡成圭議員服務處、新社農會總幹事羅文正、多位里長和地方人士到場。
民政局長吳世瑋表示，新社區有台中的花園美譽，距離台中市區距離適中且交通方便，春節前後，兩萬多株山櫻花齊放、艷麗奪目，新社成粉紅浪漫世界，新社區公所、復盛里環保公園、陸軍602旅旁的附近道路，新社中學、種苗場前的中129沿線，和慶西里的山坡等處櫻花最密集。
吳世瑋說，公所多年來持續辦理櫻花季相關活動，與在地商家共同行銷新社區農特產品、美食及文化觀光，絡繹不絕的賞花人潮，刺激活絡消費市場、創造商機也帶動地方產業發展。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言