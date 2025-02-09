台中市公車欠薪案司機勝訴 民代籲：優先給付薪資

台中市議員張芬郁上午說，公車業者捷順交通去年停駛積欠員工薪資、資遣費，集團旗下4家客運業者79位員工歷經1年提告追討，目前已有56人勝訴，由勞動部勞工保險局陸續支付工資墊償，她要求交通局研擬辦法，在撥付補貼款同時，約束業者優先給付薪資，避免提告曠日廢時。

張芬郁說，捷順交通因營運困難，積欠台中36位員工（23位駕駛、13位從業人員）薪資和資遣費逾700萬，同集團在雲林、阿里山、桃園的客運公司也積欠43位員工薪資，她聯繫勞工局設立單一窗口協助，去年3月由法律扶助基金會以專案方式替全台共75位符合資格的員工提告，另4人自行提告，希望取得薪資債權證明文件後，向勞動部「工資墊償基金」申請薪資墊償。

台中36件告訴案已有12人在去年11月底，收到工資墊償款項，其他縣市也有21人收到墊償款項，讓參與訴訟的員工都鬆了一口氣，其他獲勝訴的23人向勞保局申辦墊償中，還有23人訴訟仍進行中。

張芬郁表示，啟動勞動訴訟申請工資墊償，時間冗長且耗費社會成本，但交通局毫不作為，去年捷順停業爆發積欠薪資，交通局仍撥款1109萬餘元給捷順，站在業者立場，無視駕駛處境，她要求交通局朝研擬修改契約，明訂在撥付公車補貼款同時，優先用於駕駛薪資。

她也以國光客運發生欠薪為例，資方聲稱因主管機關補貼款未如期撥付才欠薪，但若不訂於契約約束，如台中捷順收了補貼款還是不給薪資。

吳姓員工表示，有些同事在去年11月領到勞保局墊償薪資，讓農曆年好過一些，但多數同仁還在申請中，年並不好過。他要求交通局站在勞方立場，才能改善駕駛的勞動條件。

陳姓駕駛去年抱著孩子出席勞資協調，他在請育嬰假期間突得知公司即將結束營運，第一個念頭就是育嬰津貼是否會受到影響？後來果然如此。駕駛工作風高，不僅要面對各種突發狀況，還要應對形形色色的乘客，公司只顧利用漏洞達成自己的目的，卻不願支付應給司機的薪資與補償，絲毫不顧員工的權益。

交通局指出，因法院有申請扣押捷順交通補助款，交通局去年即暫緩撥付免費乘車及虧損補貼款。為維護公車駕駛員權利，交通局已在客運業者會議上，要求客運業者注重駕駛勞動環境，補助款應優先給付駕駛薪資，至於是否明訂於契約中將再研議。