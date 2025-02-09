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台中易肇事路口改善後事故不降反增 議員：越改越不安全？

聯合報／ 記者陳秋雲／台中即時報導
台中市2022到2023年55處易肇事路口改善，4成3路口事故數不減反增，台最嚴重的是灣大道與東大路口，改善後事故數幾乎倍增。圖／陳俞融提供
台中市2022到2023年55處易肇事路口改善，4成3路口事故數不減反增，台最嚴重的是灣大道與東大路口，改善後事故數幾乎倍增。圖／陳俞融提供

台中2022到2023年55處易肇事路口改善，據統計有4成3路口的事故數不減反增，市議員陳俞融批評工程評估不足，越改越不安全。市府交通局表示，最新統計中市去年1至10月的30日交通事故死亡人數240人，較前年同期減少26人，件數也減少，顯見道安改善有成效。

民進黨議員陳俞融說，根據統計，台中市政府在2022至2023年間共改善55處易肇事路口，但其中24處路口的整體傷亡事故件數不降反升，從239件上升至390件，增幅63%。陳俞融說，最嚴重的是西屯區台灣大道與東大路口，改善後事故數從22件暴增至43件，增幅達95%，顯示改善措施越改越不安全。

行人安全方面，陳俞融說，部分路口事故數也惡化。55處改善路口中，就有6處的行人事故數不減反增，其中文心路與興安路口的行人事故從3件增加至5件，增幅67%。

陳俞融批評，易肇事路口花大錢改善，明明改了，事故卻還是上升，不但浪費公帑，事故率上升的路口普遍存在號誌時相、標線劃設、車流分流等問題，她質疑市府未進行完整的交通工程評估就以SOP施工，不能保障行人安全。

陳俞融建議，市府應立即啟動專案體檢，針對事故上升的路口，重新評估交通工程設計的適切性，並提出改善時程，攸關人身安全，不能淪為表面工程。

交通局指出，去年1至10月的30日交通事故死亡人數240人，較2023同期減少26人(-9.8%)；1至10月的30日交通事故死傷人數7萬6215人，較2023年同期減少2239人(-2.9%)；另每十萬人死亡人數六都排名第三低。另據警察局統計，台中市去年24小時交通事故發生137件、死亡137人；較112年同期169件、171人，減少32件(-18.9%)、34人(-19.9%)，顯見道安改善已有明顯成效。

台中市最新統計，去年1至10月的30日交通事故死亡人數240人，較前年同期減少26人，件數也減少。記者陳秋雲／攝影
台中市最新統計，去年1至10月的30日交通事故死亡人數240人，較前年同期減少26人，件數也減少。記者陳秋雲／攝影

交通事故 死亡

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