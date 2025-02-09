聽新聞
0:00 / 0:00
「捨得」趙家窯蛇年主題陶器亮相 從茶具到咖啡杯應市場潮流
有捨便有得，以小麥結合陶藝的創造是台中大雅趙家窯一大特色，趙家窯今年創作十二生肖蛇年作品「捨得」，以圓形為出發點彩繪，內有一顆愛心；趙家窯也因應年輕人喝咖啡潮流，多年前開始推出咖啡器具創作，受到國內外消費者喜愛。
台中大雅小麥種植面積是全台最大，被稱為小麥故鄉；在大雅從事陶藝工作30年的趙家窯，採在地特有的紅土和小麥桿灰製成釉彩，製成茶具與咖啡杯等陶器，可欣賞也很實用受歡迎，陶藝家趙勝傑每年推出生肖主題陶器創作，今年是蛇年，他以蛇為創作，作品名為「捨得」。
陶藝家趙勝傑說，國內外喝咖啡人數多，尤其年輕人喜歡喝咖啡更甚喝茶，他從2020年起發現很多人詢問咖啡器具，採購的人也多，趙家窯因應市場需求，改以咖啡為主題，製作特色咖啡器具組合，作品受到歐美地區的外國人喜愛，訂單多。
趙勝傑每年限量款的十二生肖茶杯，今年蛇年作品名稱「捨得」，以圓形為出發點彩繪，內有愛心，有取捨的感覺，畫面呈現出「捨得」，他說作品原料是台中市大雅麥桿和紅土結合的鐵陶，看起來像鐵卻是陶土，這是他的創作器具最在地化的特色。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言