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「捨得」趙家窯蛇年主題陶器亮相 從茶具到咖啡杯應市場潮流

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導
台中大雅陶藝家趙勝傑，使用在地特有的紅土及小麥桿灰製成釉彩，製成茶具與咖啡杯等陶器兼具創意與實用性，每年推出生肖主題陶器受歡迎，今年是蛇年，他以蛇為創作主題。記者游振昇／攝影
台中大雅陶藝家趙勝傑，使用在地特有的紅土及小麥桿灰製成釉彩，製成茶具與咖啡杯等陶器兼具創意與實用性，每年推出生肖主題陶器受歡迎，今年是蛇年，他以蛇為創作主題。記者游振昇／攝影

有捨便有得，以小麥結合陶藝的創造是台中大雅趙家窯一大特色，趙家窯今年創作十二生肖蛇年作品「捨得」，以圓形為出發點彩繪，內有一顆愛心；趙家窯也因應年輕人喝咖啡潮流，多年前開始推出咖啡器具創作，受到國內外消費者喜愛。

台中大雅小麥種植面積是全台最大，被稱為小麥故鄉；在大雅從事陶藝工作30年的趙家窯，採在地特有的紅土和小麥桿灰製成釉彩，製成茶具與咖啡杯等陶器，可欣賞也很實用受歡迎，陶藝家趙勝傑每年推出生肖主題陶器創作，今年是蛇年，他以蛇為創作，作品名為「捨得」。

陶藝家趙勝傑說，國內外喝咖啡人數多，尤其年輕人喜歡喝咖啡更甚喝茶，他從2020年起發現很多人詢問咖啡器具，採購的人也多，趙家窯因應市場需求，改以咖啡為主題，製作特色咖啡器具組合，作品受到歐美地區的外國人喜愛，訂單多。

趙勝傑每年限量款的十二生肖茶杯，今年蛇年作品名稱「捨得」，以圓形為出發點彩繪，內有愛心，有取捨的感覺，畫面呈現出「捨得」，他說作品原料是台中市大雅麥桿和紅土結合的鐵陶，看起來像鐵卻是陶土，這是他的創作器具最在地化的特色。

台中大雅陶藝家趙勝傑，使用在地特有的紅土及小麥桿灰製成釉彩，製成茶具與咖啡杯等陶器兼具創意與實用性，每年推出生肖主題陶器受歡迎，今年是蛇年，他以蛇為創作主題。記者游振昇／攝影
台中大雅陶藝家趙勝傑，使用在地特有的紅土及小麥桿灰製成釉彩，製成茶具與咖啡杯等陶器兼具創意與實用性，每年推出生肖主題陶器受歡迎，今年是蛇年，他以蛇為創作主題。記者游振昇／攝影
台中大雅陶藝家趙勝傑，使用在地特有的紅土及小麥桿灰製成釉彩，製成茶具與咖啡杯等陶器兼具創意與實用性，每年推出生肖主題陶器受歡迎，今年是蛇年，他以蛇為創作主題。記者游振昇／攝影
台中大雅陶藝家趙勝傑，使用在地特有的紅土及小麥桿灰製成釉彩，製成茶具與咖啡杯等陶器兼具創意與實用性，每年推出生肖主題陶器受歡迎，今年是蛇年，他以蛇為創作主題。記者游振昇／攝影
台中大雅陶藝家趙勝傑，使用在地特有的紅土及小麥桿灰製成釉彩，製成茶具與咖啡杯等陶器兼具創意與實用性，每年推出生肖主題陶器受歡迎，今年是蛇年，他以蛇為創作主題。記者游振昇／攝影
台中大雅陶藝家趙勝傑，使用在地特有的紅土及小麥桿灰製成釉彩，製成茶具與咖啡杯等陶器兼具創意與實用性，每年推出生肖主題陶器受歡迎，今年是蛇年，他以蛇為創作主題。記者游振昇／攝影
台中大雅陶藝家趙勝傑，使用在地特有的紅土及小麥桿灰製成釉彩，製成茶具與咖啡杯等陶器兼具創意與實用性，每年推出生肖主題陶器受歡迎，今年是蛇年，他以蛇為創作主題。記者游振昇／攝影
台中大雅陶藝家趙勝傑，使用在地特有的紅土及小麥桿灰製成釉彩，製成茶具與咖啡杯等陶器兼具創意與實用性，每年推出生肖主題陶器受歡迎，今年是蛇年，他以蛇為創作主題。記者游振昇／攝影
台中大雅陶藝家趙勝傑，使用在地特有的紅土及小麥桿灰製成釉彩，製成茶具與咖啡杯等陶器兼具創意與實用性，每年推出生肖主題陶器受歡迎，今年是蛇年，他以蛇為創作主題。記者游振昇／攝影
台中大雅陶藝家趙勝傑，使用在地特有的紅土及小麥桿灰製成釉彩，製成茶具與咖啡杯等陶器兼具創意與實用性，每年推出生肖主題陶器受歡迎，今年是蛇年，他以蛇為創作主題。記者游振昇／攝影

咖啡 小麥 蛇年

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