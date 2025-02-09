中市賣地 藍綠為居住正義駁火

台中市地政局2月27日標售史上最高747億多元市地，引發熱議，內政部建議避免標售市地，應評估用來建社宅，綠議員也認為，恐拉抬房價，年輕人難買房。藍議員反譏，中央說好的7000戶社宅在哪？歡迎中央來台中蓋社宅，回應年輕人居住正義。

台中市地政局此次將標售水湳經貿園區、13期、14期重劃區共133筆配餘地及抵費地，總標售底價747億9573萬7510元，創歷史新高。

內政部則建議，台中屬社宅嚴重缺乏區，盼市府對可處分市地，積極評估提供做為社宅興建使用，盡量避免直接標售，讓政府資源能做更合理及有效運用。

民進黨市議員陳淑華痛批，市長盧秀燕上任6年來，已標售逾700億市地，這次標售底價竟比過去6年賣出的還要多，坐實盧秀燕「賣地女王」封號，作法炒作拉抬房價，與居住正義背道而馳；市府捨社會住宅用地，說要償還開發借款，實際卻是墊高房價，人民卻要面對超高房價的痛苦，非常諷刺。

地政局說，此次標售均非社會住宅用地，標售目的是因整體開發地區開發完成後，市地開發需要向銀行貸款、還需要支付利息，以及挹注市政建設。

國民黨市議員李中認為，前總統蔡英文曾規畫全國20萬戶社宅，其中台中要蓋1.4萬戶社宅，分別是中央7千戶、台中7千戶，如今台中市政府完工及已開工社宅戶早就達標，反而是中央沒蓋幾戶，「中央說好的7千戶在哪？」市府處理自己土地發展市政，天經地義，歡迎中央來台中蓋社宅，回應年輕人居住正義。

都發局住宅處說明，台中社宅稱為「好宅」，台中好宅目前完工及已開工共計30處，總戶數達到1萬231戶，盧秀燕在任內早已達標，且提前2年達標。反觀，根據國家住都中心網站，目前中央在台中目前完工社宅0處，發包規畫中10處、1993戶，興建中有8處、3505戶，總興辦數為18處、5498戶。