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其人其事／江啟峰棄醫從農 魚菜共生創品牌

聯合報／ 記者簡慧珍／彰化報導
江啟峰棄醫從農，經營蔬安鮮魚菜共生農場。記者簡慧珍／攝影
江啟峰棄醫從農，經營蔬安鮮魚菜共生農場。記者簡慧珍／攝影

江啟峰10年前不顧家人反對，放棄攻讀醫學博士學位，返回家鄉從事魚菜共生農業。跨領域萬事起頭難，他告訴自己「不能被自己打敗」，必須堅持，1年後，循環系統逐漸穩定，他自創品牌也不吝分享，近日獲員林市公所、市農會表揚。

員林市公所與市農會等單位，近日在皇潮鼎宴禮宴會館舉辦農民節表揚大會，其中，受表揚的優良班員江啟峰，去年也獲得彰化縣農業達人季軍。他說，讀生醫博士班時，研究口腔癌、大腸癌，一名年輕女子罹大腸癌病例觸動他轉往研究預防醫學，從飲食方面著手，就是要吃得健康。

江啟峰表示，父母都希望他讀完台大博班，反對棄醫從農，但他認為種出無毒健康蔬果能幫助更多人，毅然回彰化縣員林市租地從事魚菜共生。

他說，起初無法掌握蔬菜養分、水中的氨、硝酸鹽等含量，魚養不好，蔬菜種不漂亮，第一年賠光約200萬元積蓄，經多方閱讀外國相關文獻，多次調整魚蝦的投餌量，掌握「眉角」就漸漸轉虧為盈。失敗過程中不免茫然，但他告訴自己「不能被自己打敗」，只要展望是好的就堅持下去，

江啟峰建議創業者，無論年齡多寡，都應打好基礎點並設停損點，如果已到底線，最好返回正常軌道，當年他的停損點設在用光積蓄，如果沒起色即回台大和醫界，很幸運的是追求不使用農藥純天然魚菜共生「做起來」，自創品牌蔬安鮮魚菜共生農場也得到家人認同。

員林 醫學

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