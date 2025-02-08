浙江花燈跨海亮相 2025南投燈會

2025南投燈會今年邁入第十年，以「拾光豐稔」為主題規模更勝以往，特別邀請浙江安排12組花燈跨海亮相，其中，溫州花燈已是連續五年赴南投點燈。元宵節前的周末假日，吸引賞燈人潮。

南投燈會十周年以「拾光豐稔」打造11個主題燈區，邀請浙江友好城市設置形象花燈，包括杭州、湖州、溫州等城市共同參展，燈飾都是由各城市自主製作，運送來台，以城市文化及智慧科技兩大元素，透過特色燈飾展現城市文化特色，可觀賞到有別台灣的花燈工藝。

連續五年來台點燈的溫州花燈，今年設計主題「詩畫溫州·溫潤之州」，以溫州海上絲綢之路為主線，朔門古港遺址為主元素，南戲花旦盈盈而立。溫州市花、千年古航標江心嶼與浪潮齊涌。還有朔門古港遺址古城牆上若隱若現的現代溫州地標與雁蕩山美景。述說溫州千年海上絲綢之路的商貿繁盛。