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影／致詞超時 盧秀燕話匣子停不了祝大家蛇年大發

攝影中心／ 記者黃仲裕／台中即時報導
台中市長盧秀燕（中）為了體貼民眾，說好致詞只花一分鐘，但話匣子打開停不了，最後仍花了兩分鐘致詞。記者黃仲裕／攝影
台中市長盧秀燕（中）為了體貼民眾，說好致詞只花一分鐘，但話匣子打開停不了，最後仍花了兩分鐘致詞。記者黃仲裕／攝影

中台灣元宵燈會今天晚間在台中市中央公園正式登場，台中市長盧秀燕上台致詞時表示，為了讓民眾衝去看主燈區，好好的逛燈會，決定只花一分鐘致詞，不料話匣子打開了停不了，最終花了1分53秒，將近兩倍長時間，完成致詞。

盧秀燕表示，今年是中台灣元宵燈會25周年，為了慶祝，今年的燈會非常的精彩好看，創下空前的歷史，請民眾親自來看。她也強調，中台灣元宵燈會是全國最精彩的燈會，也是全台灣在市區最大的公園舉行，是全台規模佔地最大的燈會之一，一天看不完，可以來第二天、第三天。

盧秀燕說，雖然這幾天天氣寒冷，但是燈會太精彩好看了，所以會忘記寒冷，呼籲民眾可以帶家人與親侶來看，可以讓感情更升溫，她也特別祝大家新年快樂，蛇年大發。

元宵 燈會 盧秀燕

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