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彰化月影燈季提前鬧元宵 民眾10度低溫領emoji小提燈

聯合報／ 記者劉明岩／彰化即時報導
2025彰化月影燈季系列活動「歡慶元宵」，今晚提前在八卦山大佛九龍池前舉行，縣長王惠美現場發放2000個emoji小提燈。記者劉明岩／攝影
2025彰化月影燈季系列活動「歡慶元宵」，今晚提前在八卦山大佛九龍池前舉行，縣長王惠美現場發放2000個emoji小提燈。記者劉明岩／攝影

2025彰化月影燈季系列活動「歡慶元宵」今晚提前舉辦，彰化縣長王惠美與知名藝人白雲、陳孟賢、民代等人，和現場民眾互動猜燈謎，現場並發放2000個emoji小提燈，雖然寒風凜冽，氣溫降到10度，民眾仍熱情參與。

縣長王惠美說，2025彰化月影燈季在八卦山大佛風景區，從開幕至今已經有超過百萬人次前來，今晚「歡慶元宵」更邀請白雲、陳孟賢、YOYO家族的哥哥、姐姐來跟大家同樂，讓大家在元宵節前一起歡樂猜燈謎，看表演，歡喜迎新的一年。

王惠美表示，2025彰化月影燈季展出到3月2日，每天晚上5點30分至10點，每半小時就有燈光秀表演，園區內還有很多emoji表情燈飾，營造emoji樂園，歡迎大家來走走。另外「2025花在彰化在溪州公園，將展出到12日，邀請大家把握最後這幾天，一起來賞花看花。

王惠美說，2025彰化月影燈季結合觀光署台灣觀光100亮點，在彰化有5個景點，包括八卦山大佛、扇形車庫、鹿港老街、田尾公路花園、台灣優格餅乾學院，再加上3個景點，「2025花在彰化」、「員林燈會」、「彰化自然生態教育中心」，共8個景點辦理集章活動，以LINE掃描指定QRcode，完成兩個即獲得1次抽獎資格，最高累計4次抽獎機會，有iphone15、switch等豐富獎項，完成5個章還可以兌換限量彰化紀念傘。

相關資訊可到官方網頁查詢，並關注「愛玩彰化」臉書(https://ch-emoji.mystrikingly.com/)。

2025彰化月影燈季系列活動「歡慶元宵」，今晚提前在八卦山大佛九龍池前舉行，縣長王惠美現場發放2000個emoji小提燈，雖然寒風凛冽，民眾仍熱情參與。記者劉明岩／攝影
2025彰化月影燈季系列活動「歡慶元宵」，今晚提前在八卦山大佛九龍池前舉行，縣長王惠美現場發放2000個emoji小提燈，雖然寒風凛冽，民眾仍熱情參與。記者劉明岩／攝影
2025彰化月影燈季系列活動「歡慶元宵」今晚提前舉辦，彰化縣長王惠美（左2）與知名藝人白雲（左1）、陳孟賢、民代等人，和現場民眾互動猜燈謎。記者劉明岩／攝影
2025彰化月影燈季系列活動「歡慶元宵」今晚提前舉辦，彰化縣長王惠美（左2）與知名藝人白雲（左1）、陳孟賢、民代等人，和現場民眾互動猜燈謎。記者劉明岩／攝影
2025彰化月影燈季系列活動「歡慶元宵」今晚提前舉辦，民眾在八卦山大佛九龍池前同樂 。記者劉明岩／攝影
2025彰化月影燈季系列活動「歡慶元宵」今晚提前舉辦，民眾在八卦山大佛九龍池前同樂 。記者劉明岩／攝影
2025彰化月影燈季系列活動「歡慶元宵」今晚提前舉辦，民眾在八卦山大佛九龍池前同樂 。記者劉明岩／攝影
2025彰化月影燈季系列活動「歡慶元宵」今晚提前舉辦，民眾在八卦山大佛九龍池前同樂 。記者劉明岩／攝影

元宵節 王惠美

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