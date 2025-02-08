快訊

明明按讚影片…不認造謠仔是乾兒子 張蘭帳號被封急了：會斷8千員工生計

高雄分屍案3老婦遭毒手 凶嫌不認罪！高大成：找到頭顱成關鍵

聽新聞
0:00 / 0:00

50萬獎品魅力超狂 彰化偏鄉民眾寒風排隊拿摸彩券賭運氣

聯合報／ 記者簡慧珍／彰化即時報導
彰化縣芳苑鄉公所提前慶元宵，民眾穿保暖衣物領摸彩券。記者簡慧珍／攝影
彰化縣芳苑鄉公所提前慶元宵，民眾穿保暖衣物領摸彩券。記者簡慧珍／攝影

兩支Iphone16手機、3部大尺寸液晶電視果然有魅力，彰化縣芳苑鄉今晚慶元宵，晚上6點氣溫下滑到攝氏11度又風大，拿摸彩券排隊人龍逾200公尺，從芳苑國小校園排到校外，創下芳苑元宵節熱鬧新紀錄。

很多鄉鎮市提前在今晚舉辦元宵節活動，芳苑鄉公所邀請在地歌手和知名藝人表演，同時準備兩支Iphone16、3部65吋液晶電視及Apple watch、Switch、冰箱、掃地機器人等數十種大小獎品，事前已挨家挨戶送附有摸彩券的宣傳單，未料獎品太有魅力，鄉民冒著寒風排隊索取摸彩券以提高中獎機率。

鄉公所準備熱湯圓、熱薑茶，不到一小時，第一桶熱薑茶被喝光，鄉公所連忙煮薑燒茶，招待民眾喝茶趨寒，越晚越冷，民眾點亮手中LED小提燈，舞台區勁歌熱舞穿插摸彩助興，閃耀芳苑慶元宵氣氛熱烈。

溪湖鎮乙巳金蛇鬧元宵晚間6點展開，逾50組民間團體5點到溪湖國小集合，限量發放造型充氣燈籠，10分鐘後出發踩街，回到溪湖國小觀賞表演和享用熱呼呼湯圓、貢丸湯。

元宵節 彩券 湯圓

延伸閱讀

立體停車塔再見 彰化員林將拆除另規畫商業設施

高雄吉伊卡哇提燈太夯 寒風中苦等8小時只為兩盞提燈

彰化員林車站旁立體停車塔啟動報廢 年底前拆除

竹科人今自主放假 巨城還沒營業排隊進車數多7成

相關新聞

中台灣燈會今晚登場主燈女媧「踅」出來 台中29區點燈浪漫登場

中台灣元宵燈會今晚至23日一連16天在台中中央公園盛大登場，除了主燈女媧「踅」出來，敦化路二側民政局「樂in LOVE」...

大家逗陣走！彰化踩街國際嘉年華15日華麗登場

彰化市公所舉辦的「踩街國際嘉年華」活動，訂2月15日晚間6時熱鬧登場，在旭光西路還有盛大的「半線古城慶典之都晚會」，市長...

影／中台灣燈會今晚登場 主燈女媧「踅」出來超吸睛

中台灣燈會今晚在台中市中央公園登場，今年主燈「女媧」高12米、長20米，主燈秀每半小時一場，女媧會「踅」出來抬手賜福眾生...

彰化月影燈季提前鬧元宵 民眾10度低溫領emoji小提燈

2025彰化月影燈季系列活動「歡慶元宵」今晚提前舉辦，彰化縣長王惠美與知名藝人白雲、陳孟賢、民代等人，和現場民眾互動猜燈...

50萬獎品魅力超狂 彰化偏鄉民眾寒風排隊拿摸彩券賭運氣

兩支Iphone16手機、3部大尺寸液晶電視果然有魅力，彰化縣芳苑鄉今晚慶元宵，晚上6點氣溫下滑到攝氏11度又風大，拿摸...

立體停車塔再見 彰化員林將拆除另規畫商業設施

彰化縣員林市區停車位一位難求，市公所啟動市中心立體停車塔拆除計畫，去年12月24日決標，預計今年底前完成拆除工作，未來改...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。