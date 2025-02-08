50萬獎品魅力超狂 彰化偏鄉民眾寒風排隊拿摸彩券賭運氣

兩支Iphone16手機、3部大尺寸液晶電視果然有魅力，彰化縣芳苑鄉今晚慶元宵，晚上6點氣溫下滑到攝氏11度又風大，拿摸彩券排隊人龍逾200公尺，從芳苑國小校園排到校外，創下芳苑元宵節熱鬧新紀錄。

很多鄉鎮市提前在今晚舉辦元宵節活動，芳苑鄉公所邀請在地歌手和知名藝人表演，同時準備兩支Iphone16、3部65吋液晶電視及Apple watch、Switch、冰箱、掃地機器人等數十種大小獎品，事前已挨家挨戶送附有摸彩券的宣傳單，未料獎品太有魅力，鄉民冒著寒風排隊索取摸彩券以提高中獎機率。

鄉公所準備熱湯圓、熱薑茶，不到一小時，第一桶熱薑茶被喝光，鄉公所連忙煮薑燒茶，招待民眾喝茶趨寒，越晚越冷，民眾點亮手中LED小提燈，舞台區勁歌熱舞穿插摸彩助興，閃耀芳苑慶元宵氣氛熱烈。

溪湖鎮乙巳金蛇鬧元宵晚間6點展開，逾50組民間團體5點到溪湖國小集合，限量發放造型充氣燈籠，10分鐘後出發踩街，回到溪湖國小觀賞表演和享用熱呼呼湯圓、貢丸湯。