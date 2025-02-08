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立體停車塔再見 彰化員林將拆除另規畫商業設施

聯合報／ 記者簡慧珍／彰化即時報導
彰化縣員林市公所已完成立體停車塔拆除工程決標，近日將動工。圖／市公所提供
彰化縣員林市公所已完成立體停車塔拆除工程決標，近日將動工。圖／市公所提供

彰化縣員林市區停車位一位難求，市公所啟動市中心立體停車塔拆除計畫，去年12月24日決標，預計今年底前完成拆除工作，未來改設平面停車位33個，並按照商業區容許用途規畫商場等設施，開闢員林商機。

員林市公所今指出，市立體停車塔土地面積約400坪，1997年興建，2001年完工，地面19層的四座機械車塔提供280個車位，2003年營運，2007年委外經營。經過多年運作，設施老化、安全顧慮、使用效益降低等問題及且達到最低15年使用年限，市公所經多方評決定拆除，開發土地釋出商業發展空間。

拆除經費預估1016萬5千元，員林市公所去年12月完成拆除工程決標，近日動工，因考量大規模建設到招商進駐需要一段時間，將先行規畫平面路外停車場或納入路邊開單收費，將劃設33個平面停車位，每年約收取21萬元權利金，委外經營以活化土地、增加收益。

立體停車場原土地為商業區，緊臨員林車站，位於市中心，具有極高的開發潛力，可依照商業區容許用途規畫例如商場等設施，市公所將委託專業公司評估適合的後續開發方向，盡快啟動土地再利用計畫。

停車場 員林 車位

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