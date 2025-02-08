彰化縣掃蕩畜牧汙染被埋怨 縣長：持續做對的事

彰化縣各界今在溪州鄉溪州公園慶祝114年農民節，縣長王惠美感謝全體農民努力付出，重申縣政府將「持續做對的事，做應該做的事。」即使部分農牧業者不高興，縣政府還是要整治東螺溪和發包畜牧共同處理中心。

縣政府表彰99名優秀傑出農民、農業從業人員和機關團體，包括第卅四屆全國十大神農薛雍霖與全國模範農民黃哲偉、張勝哲、李美玲，農業部第一屆國家食農教育傑出貢獻獎北斗國中，縣農會理事長蕭景田、總幹事張建豐感謝26鄉鎮市農會團隊的用心與付出，讓彰化縣農業發展蒸蒸日上。

王惠美說，縣政府持續做對的事，做應該做的事，做對彰化農業有利的事，在過程中有些畜牧業者不高興，縣政府還是要整治東螺溪和改善水質、水環境，必須感謝立法委員謝衣鳯爭取中央補助7.6億元，讓縣府能整治東螺溪生態廊道環境及水質改善，至於畜牧糞尿多元利用資源化共同處理中心，當地居民有反對聲音，縣政府溝通後，將發包施做，回收養豬場糞尿可成製成肥料，形成循環效益。

縣政府連年在溪州公園舉辦「花在彰化」，大年初一開園到昨（7日），累計入園87萬7192人次。王惠美說，2025花在彰化活動策畫豐富精彩，例如明有「毛孩嘉年華」，系列主題活動及嘉年華帶進人潮，不必到元宵節閉園即可望入園破百萬人次，不再像以很辛苦舉辦衝100萬人次入場。