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台中史上最高市地標售藍綠駁火！綠喊難買房 藍歡迎中央蓋社宅

聯合報／ 記者趙容萱／台中即時報導
台中水湳經貿園區內的台中國際會展中心東側展館已近完工，預定今年10月辦首展。圖／經發局提供
台中水湳經貿園區內的台中國際會展中心東側展館已近完工，預定今年10月辦首展。圖／經發局提供

台中市地政局2月27日售標史上最高747億多元市地，引發熱議。內政部建議，台中社宅嚴重缺乏，避免標售。綠議員認為，恐拉抬房價，年輕人難買房。藍議員反譏，中央說好的7000戶社宅在哪？歡迎中央來台中蓋社宅，回應年輕人居住正義。

台中市地政局此波將標售水湳經貿園區、13期、14期重劃區共133筆配餘地及抵費地，總標售底價747億9573萬7510元，創歷史新高。

內政部建議，台中屬社宅嚴重缺乏區，盼市府對可處分市地，積極評估提供做為社宅興建使用，盡量避免直接標售，讓政府資源能做更合理及有效運用。

民進黨市議員陳淑華痛批，市長盧秀燕上任6年來，已標售逾700億市地，這次標售底價竟比過去六年賣出的還要多，坐實盧秀燕「賣地女王」封號，作法炒作拉抬房價，與居住正義背道而馳，捨社會住宅用地，說要償還開發借款，實際卻是墊高房價，非常諷刺；人民卻要面對超高房價的痛苦。

地政局說，此次標售均非社會住宅用地，標售目的是因整體開發地區開發完成後，市地地開發需要向銀行貸款、還需要支付利息，以及挹注市政建設。目前市府自行興建及民間回饋社宅，合計已衝破1萬戶，超過中央設定標準。

國民黨市議員李中認為，前總統蔡英文曾規畫全國20萬戶社宅，其中台中要蓋1.4萬戶社宅，分別是中央7000戶、台中7000戶，如今台中市政府完工及已開工社宅戶數達到1萬231戶，早就達標，反而是中央在已完工0戶，「中央說好的7000戶社宅在哪？」市府處理自己土地發展市政，天經地義，歡迎中央來台中蓋社宅，回應年輕人居住正義。

李中指出，這次標售土地，雖總標售底價創新高，但多數為多為二到三百坪小塊土地，加容積低，不適合做社宅，水湳有開發限制，例如產創園區，加上去年已有三次大型市地標售案、土融緊縮政策，影響建商購地，預期脫標率不高。

台中市 社宅 議員

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