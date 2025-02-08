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大家逗陣走！彰化踩街國際嘉年華15日華麗登場
彰化市公所舉辦的「踩街國際嘉年華」活動，訂2月15日晚間6時熱鬧登場，在旭光西路還有盛大的「半線古城慶典之都晚會」，市長林世賢歡迎全國各地民眾，一起前來踩街、遊彰化古城，晚會還有55吋液晶電視等豐富摸彩品。
林世賢說，「踩街國際嘉年華」分兩條路線進行，一條為創意提燈踩街造型競賽活動踩街路線，將從成功社區活動中心前旭光西路出發，沿民生南路、民生路、永樂街、民族路、曉陽路、旭光西路，目前共有37隊報名參加競賽，獎項有25名，獎金最高5萬元，得獎機率高。
另一條為表演隊伍路線，從彰化市公所出發，沿光復路、和平路、三角公園、民族路、曉陽路，踩街終點站為旭光西路。豐富且多樣化的表演隊伍，包括醒獅團、電音三太子、金水將軍等陣頭、身聲跨劇場、新新向榮舞團、斯莉甘蒂舞蹈團、布托格德魯克舞蹈團、舞娣創意舞蹈團、安地斯樂團、中東吉普賽、英國軍樂隊、鳳天神鼓、超脫機器人及戰神、麗寶樂園等。
表演隊伍還有彰化高中樂儀隊、彰商管樂校友團、建國科技大學美容系暨美容科技研究所、彰化幻影直排輪、不二直排輪、彰興國中獨輪車、半線武苑以及陽明國中口琴合奏、彰安國中街舞社、泰和國小舞蹈表演、民生國小街舞社與活力熱舞社、大成國小弦笛樂團、南郭國小民俗體育表演等。
林世賢說，更難能可貴的是，踩街國際嘉年華也將特別迎來日本大分縣玖珠町及岡山縣津山市，及日本企業大和住建株式會社的貴賓參與踩街盛會。
晚上8時20分起，在旭光西路登場的「半線古城慶典之都晚會」，邀請知名歌手蔡佳麟及陳申珮（一綾）還有彰化縣民歌織音協會現場演唱，並邀踩街比賽前三名的得獎團隊現場表演。摸彩獎品則包括55吋液晶電視、咖啡機、電鍋等家電，獎項豐富。
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