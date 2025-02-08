中台灣燈會今晚登場主燈女媧「踅」出來 台中29區點燈浪漫登場

中台灣元宵燈會今晚至23日一連16天在台中中央公園盛大登場，除了主燈女媧「踅」出來，敦化路二側民政局「樂in LOVE」燈區，29行政區浪漫燈組迎賓，有追分火車站、三鐵共構造型燈、穿山甲「咖咖」互動等，滿滿浪漫氛圍。

中台灣元宵燈會是全台最大的單一場域燈會，占地15公頃、水陸空串聯的科技布景，主燈「女媧」高12米、長20米，主燈秀每半小時一場，女媧會「踅」出來抬手賜福眾生。

敦化路二側，29行政區浪漫燈組，以山、海、屯、城區畫分，打造每區獨一無二的幸福浪漫景致，被稱為「追愛專區」。

大肚區公所的「文昌大肚、追分成功」燈區，追分火車站造型花燈、櫻花樹下，滿滿的追愛、浪漫氛圍。

大肚區公所特別設計「浪漫幸福列車」，以百年古蹟磺溪書院及大肚山為背景，「幸福列車」開進百年古蹟，書院旁櫻花樹懸掛祈願卡，民眾祈求愛情、親情、友情都能圓滿。「追分成功」諧音追婚成功，「文昌大肚」則是祈求金榜題名，試試順利。

南屯區長林秋萬說，南屯燈區，以南屯吉祥物穿山甲「咖咖」為主題，民眾輕輕將手放置於感應區域時，燈光便會立即閃爍，伴隨音樂象徵著愛情生生不息，無論銀髮長輩、年輕情侶或小朋友都能感受愛的連結與溫暖。

烏日區長林崇懿表示，民政局燈區「樂in Love」舞台今晚7時起，由各行政區輪番展演，烏日區公所特別邀請6名明道中學NDC街舞社學生，帶來熱力四射的演出，結合快節奏音樂與震撼舞步，點燃現場氣氛，為燈會揭開序幕。