主燈「女媧」凌空降臨 中台灣元宵燈會今晚亮燈登場

2025中台灣元宵燈會適逢25周年，今天起在台中市中央公園盛大登場！主燈「女媧」高12公尺、長20公尺，不僅是全台首座擬人化移動式展演主燈，更結合燈光、音效、表演藝術與AR擴增實境，在夜空中栩栩如生地發出微光緩慢前移，營造出奇幻感與震撼感十足的沉浸式環境劇場，邀請國人感受主燈凌空降臨的魅力與震撼。

觀旅局長陳美秀表示，中台灣元宵燈會自2023年移師中央公園舉辦以來，是全台最大的單一場域燈會，以占地15公頃的公園地貌、水陸空串聯的科技布景，合作打造9大亮點主題燈區，每一區都有獨特的創意及趣味，除主燈區「女媧」外，包括民政局的「樂in Love」燈區，結合樂成宮月老及廟宇意象，觀旅局的「群蛇共舞」燈區號召各國跟蛇有關的神祉聚集開趴。

接著下來大玩諧音梗的「蛇麼玩意」燈區，則遍布串燒走廊和水上火鍋燈組，甚至還會隨風陣陣飄香的「舌尖上的趣味」燈區；以及與台中文學家合作，詩意述說山海屯城故事的「城市綠洲」燈區，全方位五感體驗中台灣元宵燈會之美。

而農業局的「海洋奇幻冒險」燈區，巧妙運用廢棄材料並與公園地景創意搭配，傳遞海洋生態保護的理念；教育局的「蛇畫故事」燈區，則融入金蛇王子尋找公主的琉璃石故事，培訓在地學子青年導覽解說，帶觀眾走進奇幻的藝想世界。此外，讓人備受期待的建設局「時空狂想曲」燈區，結合平行宇宙時空主題，營造宛若星際大戰的聲光效果與場景氛圍，