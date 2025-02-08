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鼓勵節能減碳…台中通6月推台中幣 可抵消費

聯合報／ 記者陳敬丰陳俊智／連線報導
數位發展局長林谷隆（前排左3）表示，未來將在「台中通」推出「台中幣」。記者陳敬丰／攝影
數位發展局長林谷隆（前排左3）表示，未來將在「台中通」推出「台中幣」。記者陳敬丰／攝影

台中市政府數位發展局今年將透過數位平台「台中通」App推出「台中幣」，民眾搭乘大眾運輸、回收塑膠甚至減肥，都可以獲得台中幣，到特約商店消費或折抵停車費，預計6月上線。桃園市政府早一步推行桃園幣，也可轉換為行動支付儲值金消費使用。

台中市數發局昨辦Smart Taichung智慧台中數位發展論壇，邀請國內外專家及產官學各界近600人參與。數發局長林谷隆說，數發局的前身數位治理局於2022年成立，第一件任務就是推出「台中通」，搭配台中購物節活動登錄，連3年業績超過300億元，也能預約流感與小兒常規疫苗。

數發局指出，為了完成數位與淨零雙軸轉型，今年將在台中通搭建低碳平台推出「台中幣」，民眾落實各項節能減碳作為，包含搭乘公共運輸、響應市府線上申辦、回收塑膠或使用載具等，甚至減肥都能獲得台中幣，到特定商家消費或折抵停車費等優惠。

國民黨籍市議員吳瓊華說，民眾對台中通反應不錯，台中幣鼓勵市民節能減碳，可望吸引更多人使用台中通。民進黨籍市議員陳俞融則認為，應先確保台中通與數位點數平台順利串聯，並應設法增加市民使用率，以免台中幣流於形式。

桃園市市民卡新版App今年1月17日上線，也同步推出「桃園幣」。桃園市智發會指出，桃園幣用於鼓勵民眾參與政策或活動，並可轉換為行動支付儲值金消費使用。台灣燈會期間，也鼓勵民眾透過市民卡App預約看展，還有搭桃捷坐接駁遊燈會活動，可抽機票大獎。

停車費 公共運輸 台灣燈會 大眾運輸 桃園 桃捷 減碳

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