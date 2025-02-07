快訊

大S確定採樹葬入土 小S發聲曝原因：讓姊姊回歸大自然

彰化員林兒童公園布滿碎玻璃 里長懷疑是惡作劇

中央社／ 彰化縣7日電

彰化員林市忠孝街1座兒童公園地面布滿玻璃碎片，民眾發現通報里長及警方處理，忠孝里長張凱翔說，應是有民眾惡作劇，將機車後照鏡打碎後棄置在公園，警方仍在調查中。

張凱翔今天接受媒體聯訪時說，位在忠孝街的兒童公園，平時常有家長帶著小孩前往遊玩，不過在農曆春節連假時，有民眾發現公園地面有玻璃碎片，他接獲通報到現場查看，發現攀爬網與兒童遊戲區下方有堆鏡子碎片及一對機車後照鏡。

張凱翔指出，怕小朋友踩到玻璃碎片，先拉封鎖線阻止民眾接近，再報警處理；他懷疑可能是有人惡作劇，將後照鏡打碎後，把碎片丟到攀爬網下方，不過公園沒有設監視器，警方仍在調查中。

員林市公所則表示，忠孝街的兒童公園為自辦市地重劃的公共設施，依規定由辦理市地重劃的業者委管10年，已通知業者派人加強巡查。

員林 彰化 朋友

延伸閱讀

新春團拜...彰化下屆縣長熱門人選 國台語四句聯賀新年

不拆了！彰化百年小學人行天橋結構安全 將被保留

彰化、鹿港及北斗分局長調動 林英煌接掌彰化分局

新年剛過南投這2大老字號餐廳將熄燈...原因曝光 地方惋惜

相關新聞

政院中辦業務費遭砍 盧秀燕酸：預算高不會做事「有點麻煩」

行政院中部辦公室業務費遭立法院刪除99%，執行長莊競程、副執行長吳音寧喊「付不出電費」、「無法製作護照」。台中市長盧秀燕...

台中新社賞櫻健行音樂會2／9登場 目前花開已近八成

「2025新社櫻花季」已經到來，台中市新社區公所將於2月9日上午9點至12點，在公所前廣場舉辦「新社賞櫻健行音樂會」活動...

台中燈會限定！ 樂成宮月老坐鎮助單身男女脫單

中台灣元宵燈會明將在台中中央公園登場，民政局攜手網友票選全台最靈驗的月老廟「台中樂成宮」打造「樂in LOVE」燈區，燈...

新春團拜...彰化下屆縣長熱門人選 國台語四句聯賀新年

彰化縣永靖鄉公所今慶祝延平郡王鄭成功壽誕及新春團拜，鄉長魏碩衛提到永靖鄉長照大樓、鄉立圖書館最快今年完工，鄭成功紀念館園...

氣候變遷致台中枇杷減損4成 立院副院長江啟臣勘災要求盡速救助

台中新社枇杷正值盛花期，去年高溫影響授粉與結果，使產量大幅衰減，剩餘果實品質也蒙受損失，果農個個苦不堪言；立法院副院長江...

解決南投垃圾問題 縣長許淑華：民調支持縣府規劃方案

南投縣長許淑華今天參加南投工業會等單位舉辦的新春團拜聯誼，她指出，正積極規劃推動徹底解決南投垃圾的問題，有民調顯示，多數...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。