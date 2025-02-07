彰化員林兒童公園布滿碎玻璃 里長懷疑是惡作劇
彰化員林市忠孝街1座兒童公園地面布滿玻璃碎片，民眾發現通報里長及警方處理，忠孝里長張凱翔說，應是有民眾惡作劇，將機車後照鏡打碎後棄置在公園，警方仍在調查中。
張凱翔今天接受媒體聯訪時說，位在忠孝街的兒童公園，平時常有家長帶著小孩前往遊玩，不過在農曆春節連假時，有民眾發現公園地面有玻璃碎片，他接獲通報到現場查看，發現攀爬網與兒童遊戲區下方有堆鏡子碎片及一對機車後照鏡。
張凱翔指出，怕小朋友踩到玻璃碎片，先拉封鎖線阻止民眾接近，再報警處理；他懷疑可能是有人惡作劇，將後照鏡打碎後，把碎片丟到攀爬網下方，不過公園沒有設監視器，警方仍在調查中。
員林市公所則表示，忠孝街的兒童公園為自辦市地重劃的公共設施，依規定由辦理市地重劃的業者委管10年，已通知業者派人加強巡查。
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