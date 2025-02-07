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台中新社賞櫻健行音樂會2／9登場 目前花開已近八成

經濟日報／ 記者宋健生/台中即時報導
台中新社賞櫻健行音樂會2月9日登場，目前花開已近八成。記者宋健生/攝影
台中新社賞櫻健行音樂會2月9日登場，目前花開已近八成。記者宋健生/攝影

「2025新社櫻花季」已經到來，台中市新社區公所將於2月9日上午9點至12點，在公所前廣場舉辦「新社賞櫻健行音樂會」活動。因為正逢「蛇現幸福 2025中台灣元宵燈會」期間，台中市政府歡迎全國民眾白天到新社賞櫻花、晚上到中央公園賞燈會。

新社區公所表示，當天活動早上8點30分起，發送摸彩券及宣導品兌換券，每人限領1張，數量有限，送完為止。前來健行運動的民眾，就有機會抽中iphone16蘋果手機及65吋4K電視機、象印炊飯電子鍋、摺疊變速腳踏車、全自動研磨咖啡機、爆米花機等多項好禮。

春天回暖櫻花盛開，新社區為提升在地觀光，從民國90年代起開始遍植山櫻花為行道樹，沿路都可看到櫻花綻放的美景，每年農曆春節期間，2萬多株山櫻花齊放、艷麗滿山城。

新社區內八大賞花地圖，包括櫻花鳥森林、沐心泉休閒農場、北天直轄院、大南坡櫻花(喬木咖啡)、新社櫻木花道(新社區公所)、 新社櫻花秘境(興社街)、新社大排粉色櫻花林及新社月湖莊園。新社區公所表示，目前櫻花花開約七至八成，預計花期可持續至2月下旬。

當日活動精彩有趣，並結合市政宣導區、農特產區及古早懷舊遊戲區等主題攤位，展現在地特色及互動性，並設計親子同樂、老少咸宜的節目內容演出。

主辦單位特別邀請東森YO-YO台的葡萄姐姐跟大家一起唱跳同樂、台語歌后戴梅君帶來多首精典好歌、日月星辰樂團演唱年輕人的青春、新社在地的佳心舞蹈團將在開場及暖身操與現場來互動共舞、新社黑皮家族薩克斯風樂團等精彩演出。歡迎民眾攜家帶眷一同來參與。

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