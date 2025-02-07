台中新社賞櫻健行音樂會2／9登場 目前花開已近八成
「2025新社櫻花季」已經到來，台中市新社區公所將於2月9日上午9點至12點，在公所前廣場舉辦「新社賞櫻健行音樂會」活動。因為正逢「蛇現幸福 2025中台灣元宵燈會」期間，台中市政府歡迎全國民眾白天到新社賞櫻花、晚上到中央公園賞燈會。
新社區公所表示，當天活動早上8點30分起，發送摸彩券及宣導品兌換券，每人限領1張，數量有限，送完為止。前來健行運動的民眾，就有機會抽中iphone16蘋果手機及65吋4K電視機、象印炊飯電子鍋、摺疊變速腳踏車、全自動研磨咖啡機、爆米花機等多項好禮。
春天回暖櫻花盛開，新社區為提升在地觀光，從民國90年代起開始遍植山櫻花為行道樹，沿路都可看到櫻花綻放的美景，每年農曆春節期間，2萬多株山櫻花齊放、艷麗滿山城。
新社區內八大賞花地圖，包括櫻花鳥森林、沐心泉休閒農場、北天直轄院、大南坡櫻花(喬木咖啡)、新社櫻木花道(新社區公所)、 新社櫻花秘境(興社街)、新社大排粉色櫻花林及新社月湖莊園。新社區公所表示，目前櫻花花開約七至八成，預計花期可持續至2月下旬。
當日活動精彩有趣，並結合市政宣導區、農特產區及古早懷舊遊戲區等主題攤位，展現在地特色及互動性，並設計親子同樂、老少咸宜的節目內容演出。
主辦單位特別邀請東森YO-YO台的葡萄姐姐跟大家一起唱跳同樂、台語歌后戴梅君帶來多首精典好歌、日月星辰樂團演唱年輕人的青春、新社在地的佳心舞蹈團將在開場及暖身操與現場來互動共舞、新社黑皮家族薩克斯風樂團等精彩演出。歡迎民眾攜家帶眷一同來參與。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言