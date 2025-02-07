台中燈會限定！ 樂成宮月老坐鎮助單身男女脫單

中台灣元宵燈會明將在台中中央公園登場，民政局攜手網友票選全台最靈驗的月老廟「台中樂成宮」打造「樂in LOVE」燈區，燈會期間樂成宮開基月老本尊也會坐鎮燈區賜福，助大家尋覓良緣。

民政局長吳世瑋表說，270多年歷史的台中樂成宮，主祀天上聖母又稱「旱溪媽祖」，香火鼎盛，月老殿在2005年後增設，殿內的月老星君十分靈驗，參拜人潮總是絡繹不絕，更被網友票選全台最靈驗的月老廟。

吳世瑋指出，此次鎮殿開基月老神將一連16天駐駕「樂 in LOVE」燈區為民眾賜福，不僅豐富台中燈會可看性，更是樂成宮月老殿設立後的首度創舉，感謝樂成宮董事長何敏誠鼎力支持，與民政局攜手打造全台最浪漫燈區。

何敏誠說，接獲吳世瑋邀約後，他立刻向月老星君擲筊請示，並獲月老星君與和合二仙同意，燈會期間神尊將親臨「樂in LOVE」燈區，為廣大善信賜福與加持。以往月老星君出外賜福與加持通常不超過一日，此次連續16天外出坐鎮可說是首度創舉，機會難得。

民政局說明，活動當天何敏誠也會親自恭請月老星君與和合二仙前往燈區，還有執事人員扮演月老星君與大家互動。

「樂 in LOVE」燈區還有29區浪漫燈組，燈會期間每周六日、元宵節及情人節現場也規畫精彩表演，情人節當日還有知名YouTuber團隊「一起上學吧」為單身男女進行隨機配對活動。