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新春團拜...彰化下屆縣長熱門人選 國台語四句聯賀新年

聯合報／ 記者簡慧珍／彰化即時報導
彰化縣永靖鄉各界今參拜國姓爺鄭成功為祂祝壽。記者簡慧珍／攝影
彰化縣永靖鄉各界今參拜國姓爺鄭成功為祂祝壽。記者簡慧珍／攝影

彰化縣永靖鄉公所今慶祝延平郡王鄭成功壽誕及新春團拜，鄉長魏碩衛提到永靖鄉長照大樓、鄉立圖書館最快今年完工，鄭成功紀念館園區兒童遊戲場及相關設施部分完工，永靖鄉建設持續進行，未來只會更好。

永靖鄉公所在鄭成功紀念館，舉辦「114年蛇來運轉迎新春團拜活動暨各界恭祝延平郡王鄭成功聖誕祝壽大典」，魏碩衛擔任主獻官，和立法委員陳素月、縣議員劉惠娟、縣政府參議王玟升及永靖鄉民代表會、24村村長、社區發展協會理事長與總幹事約300人向鄭成功祝壽。

永興國小舞獅隊表演祥獻瑞，為新春團拜和表揚贊助維護鄭成功紀念館、協辦今年元旦永靖鄉路跑的機關團體揭開序幕。工策會總幹事洪榮章趕來致詞，以國、閩語雙聲講四句聯，國語是「金蛇披鱗好運來，恭喜大家發大財；蛇來運轉真精彩，健康平安好未來。」接著換閩語念「事業順遂好名聲，金銀財寶滿厝廳；身體健康攏免驚，蛇來運轉一定贏。」祝福大家蛇年行大運。

魏碩衛說，新的一年內，永靖鄉長照大樓、鄉立圖書館工程繼續進行，永靖國小通學步道整體經費為4000萬元，近日將舉辦工程說明會，然後準備招標如順利發包就動工，鄭成功紀念館園區的兒童遊戲場與遮陽棚480多萬元，部分完工。他又說，永靖鄉是苗木之鄉，各種建設進行中，未來只會更好。

彰化縣永靖鄉公所主辦國姓爺鄭成功壽誕，訂製國姓爺點心包。記者簡慧珍／攝影
彰化縣永靖鄉公所主辦國姓爺鄭成功壽誕，訂製國姓爺點心包。記者簡慧珍／攝影
彰化縣永靖鄉各界代表和地竹士紳參加國姓爺鄭成功壽誕，典禮結束後新春團拜。記者簡慧珍／攝影
彰化縣永靖鄉各界代表和地竹士紳參加國姓爺鄭成功壽誕，典禮結束後新春團拜。記者簡慧珍／攝影

紀念館 蛇年 鄭成功

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