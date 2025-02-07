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氣候變遷致台中枇杷減損4成 立院副院長江啟臣勘災要求盡速救助

聯合報／ 記者黑中亮／台中即時報導
台中枇杷生產面積約占全國七成，立法院副院長現勘發現高溫導致授粉失敗無法結果，今年產量大約減少四成。圖／江啟臣辦公室提供
台中枇杷生產面積約占全國七成，立法院副院長現勘發現高溫導致授粉失敗無法結果，今年產量大約減少四成。圖／江啟臣辦公室提供

台中新社枇杷正值盛花期，去年高溫影響授粉與結果，使產量大幅衰減，剩餘果實品質也蒙受損失，果農個個苦不堪言；立法院副院長江啟臣今邀各級農政單位主管進行實地勘查受災情況，並要求相關農政各級單位加速完成農損調查及認定，加速辦理受災農民申請現金救助，同時要強化氣候變遷的因應措施，讓全台農業能在極端天候下，持續穩定產量。

台中枇杷生產面積共計619公頃，約占全國七成，而新社地區種植面積最大，據新社果樹產銷班統計，種植面積達414公頃，果農吳慶源表示，去年盛花期適逢氣候異常，高溫導致花朵乾燥，無法順利結果，今年產量大約減少四成，品質也大受影響。

江啟臣勘後表示，枇杷生長時期若遇到極端氣候，開花授粉率大幅降低，結果率不佳，造成產量減少，影響市場供需；面對農友的困境，江啟臣強調，目前已有部分農民嘗試加裝「噴霧降溫」等科技輔助系統，透過降低溫度來保護開花與結果，地方政府與中央應該盡速清查災損情形，從寬、從速、從簡認定，辦理農損救助，並呼籲農政單位提供必要的周轉金與補助，降低農友因一時產量衰減而陷入經濟困境的風險。

農業局技正林春良表示，初步統計枇杷受災果園約有四成以上受損，會勘後，若確認損失率達到申請標準，中市市府將即刻彙整資料向農業部提出申請，待農業部公告台中市為枇杷農業天然災害現金救助地區，每公頃最高可獲10萬元救助金。

此外，市府也依「臺中市農業災害復建補助作業要點」，加碼補助每公頃1萬元的生產資材費用，盼能減少農民損失並協助儘速復耕復建。

台中枇杷生產面積約占全國七成，立法院副院長現勘發現高溫導致授粉失敗無法結果，今年產量大約減少四成。圖／江啟臣辦公室提供
台中枇杷生產面積約占全國七成，立法院副院長現勘發現高溫導致授粉失敗無法結果，今年產量大約減少四成。圖／江啟臣辦公室提供
台中枇杷生產面積約占全國七成，新社地區去年盛花期適逢氣候異常，高溫導致授粉失敗無法結果，今年產量大約減少四成。圖／江啟臣辦公室提供
台中枇杷生產面積約占全國七成，新社地區去年盛花期適逢氣候異常，高溫導致授粉失敗無法結果，今年產量大約減少四成。圖／江啟臣辦公室提供
台中枇杷生產面積約占全國七成，立法院副院長現勘發現高溫導致授粉失敗無法結果，今年產量大約減少四成。圖／江啟臣辦公室提供
台中枇杷生產面積約占全國七成，立法院副院長現勘發現高溫導致授粉失敗無法結果，今年產量大約減少四成。圖／江啟臣辦公室提供

江啟臣 農業部 農民

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